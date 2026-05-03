雙北程式設計節今揭曉成果 首開放AI應用激發創新應用

台北市資訊局與新北市資訊中心共同舉辦「2026雙北程式設計節－城市儀表板大黑客松」。（圖由台北市資訊局提供）

台北市資訊局與新北市資訊中心共同舉辦「2026雙北程式設計節－城市儀表板大黑客松」，將於今（3）日下午5時揭曉成果，參賽團隊須於32小時內完成開發並實機展示。台北市資訊局長趙式隆表示，本屆競賽首次開放AI應用於開發過程，鼓勵參賽團隊善用AI進行創意發想與實作，不僅有效提升開發效率，也讓城市資料的應用場景更具層次。他也勉勵參賽團隊勇於嘗試，在實作中驗證創意，讓城市因技術投入而持續進化。

資訊局表示，這次競賽自開放報名以來，共吸引476位選手、109組隊伍踴躍參與，經過工作坊面談審查後，最終由207位參賽者、44組團隊脫穎而出，進入正式競賽階段，展開一場結合創意、技術與城市治理的跨域挑戰。

請繼續往下閱讀...

資訊局說明，競賽以人工智慧驅動城市治理創新為方向，規劃3大議題，涵蓋城市運作與公共服務的關鍵需求，並於開幕儀式中同步揭示3項主題為「智慧通勤」、「食安健康」與「永續環境」，引導參賽團隊從不同城市治理情境切入，提出具創新性與實務可行性的解決方案。

資訊局也提到，競賽鼓勵參賽隊伍善用AI輔助開發，整合分析運用「台北市資料大平台」與「新北市資料開放平台」的開放資料 ，打造可即時反映城市動態的智慧儀表板組件，強化將資料轉化為決策支援工具的應用能量。

新北市政府資訊中心陳富添主任指出，競賽透過開放資料與AI工具的整合應用，讓參賽團隊能更自由地發揮創意，從資料中找到問題、提出解決方案，進一步展現數據驅動城市治理的多元可能性，也期待透過競賽激盪出更多可實際落地的創新應用。

台北市資訊局長趙式隆強調，這次賽事首次開放AI輔助開發，鼓勵團隊善用科技提升開發效率與資料應用的層次。（圖由台北市資訊局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法