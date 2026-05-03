稱護理師考試「別出太難」惹議 卓榮泰澄清：斷章取義

中華民國牙醫師公會全聯會3日舉行「115年五四牙醫師節慶祝活動」，行政院長卓榮泰應邀出席，會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰昨日稱已請考試院考選部題目「別出太難」，拿考古題來考也可以等，引起護理界譁然。對此卓榮泰強調，相關解讀是「斷章取義」，政府除對考題合理檢討外，也有12項護理人力整備計畫、三班護病比獎勵措施等，並強調外界解讀時「不要從中只取一段、不提前提」。

近期三班護病比入法做法引起醫院管理相關團體與護理界之間的摩擦，昨日卓榮泰出席南丁格爾頒獎典禮時提到，為增加護理人力，已經請考試院考選部題目「別出太難」，更造成護理界強烈反彈，護理師公會全聯會強調，相關考題調整是希望考題符合臨床核心職能情況，不希望外界誤會護理考照放水。

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卓榮泰今日出席五四牙醫師節慶祝活動時澄清，只說「考題變簡單」是斷章取義的說法，為解決護理人力荒，他昨日列舉眾多政府已施行的政策，除題合理檢討外，還有12項護理人力整備計畫，另政府也自2024年起，給予護理人員相關津貼與三班護病達標醫院獎勵，另有住院整合計劃等整套規劃。

針對護理師考用方面，卓榮泰說，護理師考試從2024年起自2次增加為3次，並對考題合理檢討，在不降低對於護理人員專業知識要求的前提下，讓考題內容日趨合理，目前也在持續進行，並搭配新手陪伴計畫、護佐制度等，改善護理環境，去年計考用8009人。

因此，卓榮泰強調，外界質疑護理人員考試難度降低，是斷章取義的解讀，政府對護理同仁的尊重與感謝，從以前到現在從未減少，未來也會繼續持續下去，謝謝護理界長期努力，衛福部也會持續透過更合理的方式改善護理人員的職業環境。

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