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    首頁 > 生活

    全家總動員 台南健康同樂會湧人潮嗨翻

    2026/05/03 10:25 記者王姝琇／台南報導
    市長黃偉哲現場發送火鶴花予民眾。（南市衛生局提供）

    市長黃偉哲現場發送火鶴花予民眾。（南市衛生局提供）

    南市衛生局今日舉辦「溫馨五月．寵愛媽媽健康同樂會」活動，許多家庭總動員陪媽媽過節，氣氛溫馨熱烈。台南市長黃偉哲出席，並發送火鶴花予民眾，還致贈高級料理鍋給長輩媽媽，強調「健康就是最好的禮物」。

    活動結合健康促進與親子互動，有多項癌症篩檢、長者肺炎鏈球菌疫苗及新冠疫苗隨到隨打，並設置多元衛教攤位，包含代謝症候群防治、青少年拒檳及失智照護資源等主題，吸引民眾踴躍闖關學習。

    集章活動大受歡迎，集滿6個章兌換限量好禮。現場舞台表演同樣精彩不間斷，壓軸抽獎活動掀起全場最高潮，幸運得主開心領獎，現場歡呼聲此起彼落。不少民眾表示，平時工作少有機會陪伴家人，透過活動不僅學到健康知識，也留下回憶。

    衛生局長李翠鳳呼籲，民眾將學到的健康觀念落實於日常生活，從飲食、運動到心理健康全方位照顧自己與家人，讓愛不僅限於節日，更延續在每一天。

    黃偉哲表示，活動以「健康就是最好的禮物」為核心價值，在母親節前夕舉辦別具意義，透過寓教於樂方式，提升市民健康意識，同時也促進家庭情感交流，期許持續推出多元健康促進活動，打造台南市成為更友善、更有溫度的健康城市。

    活動設置多元衛教攤位，呼籲市民健康促進、善用長照服務。（南市衛生局提供）

    活動設置多元衛教攤位，呼籲市民健康促進、善用長照服務。（南市衛生局提供）

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