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    首頁 > 生活

    恆春觀林寺水上抬轎開戰 漁港笑聲不斷

    2026/05/03 10:25 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春觀林寺水上抬轎開戰 漁港笑聲不斷。（記者蔡宗憲攝）

    恆春觀林寺水上抬轎開戰 漁港笑聲不斷。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮大光里觀林寺李府將軍千秋聖誕，廟方今早依循傳統舉辦別開生面的「水上運動會」，包含全台罕見的水上抬轎接力、香蕉船手划賽及SUP立槳競技。數百名遊客與在地信徒擠爆大光漁港，現場尖叫與歡笑聲此起彼落，這場結合海洋文化與宗教信仰的盛事，已成為恆春半島農曆三月最具特色的民俗景觀。

    最具看頭的「水上抬轎接力賽」，今日由恆春在地四支隊伍與外籍遊客展開激戰。參賽者必須合力扛起神轎，在海水中奮力衝刺，來回共一百公尺的賽程。受限於海水強大阻力與神轎重量，不僅考驗選手的爆發力，更挑戰團隊默契；只見選手們個個咬牙苦撐、氣喘吁吁，岸上加油聲震天響。最終由「簡單民宿」隊憑藉絕佳默契，在波浪中突圍奪下冠軍。

    趣味橫生的香蕉船手划賽則是笑料百出。隊伍在無動力情況下，全憑雙手划水與舵手掌控方向，賽道上頻頻上演船隻「大撞車」或偏離航道，更有隊伍因重心不穩險些翻船，逗得觀眾捧腹大笑，氣氛熱鬧宛如海上嘉年華。而近年興起的SUP立槳，則展現了選手在浪潮間的平衡感與速度感。

    觀林寺主委邱建璋指出，觀林寺坐落於後壁湖漁港旁，以守護漁民平安為宗旨。這項獨特的水上競賽源於二十多年前的神明指示，希望能以活力、健康的方式慶壽，同時凝聚在地情感。這項傳統延續至今，成功將神明信仰與海洋運動完美結合，成為恆春半島不可或缺的年度指標活動。

    恆春觀林寺水上抬轎開戰 漁港笑聲不斷。（記者蔡宗憲攝）

    恆春觀林寺水上抬轎開戰 漁港笑聲不斷。（記者蔡宗憲攝）

    恆春觀林寺水上抬轎開戰 漁港笑聲不斷。（記者蔡宗憲攝）

    恆春觀林寺水上抬轎開戰 漁港笑聲不斷。（記者蔡宗憲攝）

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