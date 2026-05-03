台中潭子一隻寵物貓被活活打死 警方調閱監視器追兇

民眾養的寵物貓疑被活活打死，在Threads貼文和照片，急尋目擊者。（擷取自Threads）

台中市潭子區民眾po文表示，家裡養了10年的貓在家門口疑被打死，當時家人聽到巨大撞擊和敲打聲衝出查看，只見貓衝回屋內全身劇烈抽搐，當場死亡；大雅警分局獲報，目前已調閱附近監視器，協助動保處追查中。

民眾在Threads貼文和照片：「潭子大通街急尋目擊者：守護我們家10年的小天使，毛小孩竟在自家門口被活活打死」，指稱4月25日晚上7點30分左右，門口傳來巨大的撞擊與敲打聲，他父親第一時間衝出門查看，沒看到任何汽機車離開，後來看到家裡養了10年的貓咪滿臉驚恐衝進屋內，隨即全身劇烈抽搐、當場死亡。

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民眾懷疑兇手是「步行」逃離，極有可能就躲在附近的巷弄中，並告知附近鄰里好友此事，強調死亡的貓咪養了10年，不僅是他們家人，也是這條街上的老鄰居，很多路過的朋友都會停下來跟牠說話、餵牠吃東西。

民眾說，雖然放養是他們不對，但這隻貓咪從不傷人，卻在自家鐵門外被有心人士用極其殘忍的方式活活打死，兇手在大庭廣眾之下公然施暴，對鄰居安全也是極大的威脅。

PO文引發網友熱烈討論，網友怒罵打死貓的人太殘忍，一定要找出來；也有多人質疑飼主放養貓的方式不對，貓在外容易造成別人和貓的危險；鄰居則上網力挺說，這隻貓很親人可愛，放養和被虐殺無關。

大雅警分局表示，昨天獲知後已派員到現場查訪並調監視器，涉嫌虐殺動物屬台中市動保處權責，警方目前仍在協助調查中。

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