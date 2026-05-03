為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台61線延伸高雄案 交通部投入2.55億元啟動綜合規劃

    2026/05/03 10:00 記者侯承旭／高雄報導
    台61西濱快速道路可望南延至高雄。（照片取自台南市工務局官網）

    台61西濱快速道路可望南延至高雄。（照片取自台南市工務局官網）

    台61線南延高雄計畫再往前推進，交通部投入2.55億元啟動綜合規劃與環評委託標案。

    高雄民眾期盼多年的台61線南延案，行政院於今年4月10日才剛核定「台61線南延至高雄地區可行性評估」報告，該計畫長達48公里的南延路線，讓台61線往南挺進高雄楠梓地區，促進西部沿海地區發展及觀光。

    目前台61線（西濱快速公路）南端終點位於台南市七股，往南延伸跨越曾文溪橋正積極施工中，為完善西部高快速公路網，擴大台61線服務範圍，並建構台南與高雄濱海地區更完整的交通骨幹，交通部公路局辦理「台61線南延至高雄地區可行性評估」案，提出可行路廊方案，並獲行政院核定。

    交通部公路局在五一勞動節連假前夕公告「台61線南延至高雄新闢道路工程綜合規劃及環評委託服務工作」招標作業，預算規模約2.55億元，6月1日截止投標。

    台61線南延案規劃採雙向4車道配置，設置7處地區型交流道、1處系統型交流道，以服務台南安南、安平、南區，及高雄茄萣、永安、彌陀、梓官等地區，以高快速路網串聯濱海地區休閒觀光產業、服務港口及各產業園區，以分流紓解國道交通壅塞及回應地方改善交通建設期待。

    積極爭取台61線南延高雄的立委邱志偉透露，該計畫總經費約1199億元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播