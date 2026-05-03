台61線延伸高雄案 交通部投入2.55億元啟動綜合規劃

台61西濱快速道路可望南延至高雄。（照片取自台南市工務局官網）

台61線南延高雄計畫再往前推進，交通部投入2.55億元啟動綜合規劃與環評委託標案。

高雄民眾期盼多年的台61線南延案，行政院於今年4月10日才剛核定「台61線南延至高雄地區可行性評估」報告，該計畫長達48公里的南延路線，讓台61線往南挺進高雄楠梓地區，促進西部沿海地區發展及觀光。

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目前台61線（西濱快速公路）南端終點位於台南市七股，往南延伸跨越曾文溪橋正積極施工中，為完善西部高快速公路網，擴大台61線服務範圍，並建構台南與高雄濱海地區更完整的交通骨幹，交通部公路局辦理「台61線南延至高雄地區可行性評估」案，提出可行路廊方案，並獲行政院核定。

交通部公路局在五一勞動節連假前夕公告「台61線南延至高雄新闢道路工程綜合規劃及環評委託服務工作」招標作業，預算規模約2.55億元，6月1日截止投標。

台61線南延案規劃採雙向4車道配置，設置7處地區型交流道、1處系統型交流道，以服務台南安南、安平、南區，及高雄茄萣、永安、彌陀、梓官等地區，以高快速路網串聯濱海地區休閒觀光產業、服務港口及各產業園區，以分流紓解國道交通壅塞及回應地方改善交通建設期待。

積極爭取台61線南延高雄的立委邱志偉透露，該計畫總經費約1199億元。

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