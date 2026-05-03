竹崎高中征戰休士頓FRC世界賽 展現偏鄉學子堅韌生命力

嘉義縣立竹崎高中機器人團隊在美國休士頓化身台灣國民外交官。（圖由竹崎高中提供）

嘉義縣立竹崎高中位於資源匱乏的偏鄉阿里山腳下，學校長期推動機器人教育，今年闖進參加在美國休士頓舉辦的FIRST Robotics Competition（FRC）世界總決賽，有來自世界各國598支隊伍參賽，比賽日前落幕，竹崎高中機器人團隊在資格賽中創下最佳排名第50名的成績，證明偏鄉不是距離，語言不是障礙，展現台灣學子不畏艱難、跨越偏鄉資源匱乏的堅韌生命力。

竹崎高中校長蘇淵源說，學校面臨程式設計與機構組裝師資相對匱乏的困境，與擁有豐沛科技企業資源的都會區隊伍形成對比，推動FRC教育的過程充滿挑戰，從機器人零件的採購經費、符合國際標準的訓練場地，到專業技術的對接，每一項都是難關。然而因資源不足，更激發學生強大的自主學習能力，投入更多的時間自學、摸索複雜的機構原理與程式邏輯，年度賽題公布時努力進行研發與實作。

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在休士頓比賽現場，竹崎高中的學生必須克服語言障礙與文化差異，與來自世界各地的隊伍進行策略對談。FRC的競賽採分區資格賽與聯盟淘汰賽制，隊伍間需隨機組成聯盟共同作戰，學生不僅要熟悉自己的機器人操作，更要具備團隊合作與臨場應變能力。竹崎高中的機器人以穩定的結構與精準的策略執行，最佳成績一度攀升至第50名，讓學生在最高殿堂中建立自信，拓展國際視野。

在美國賽場，竹崎高中承擔起「國民外交官」的責任，主動向各國參賽者介紹故鄉竹崎，推廣阿里山鐵道與茶香文化，將家鄉的風景、鐵道的歷史轉化為故事，跨越國界與國際友人分享，讓國外隊伍對台灣留下深刻印象。

蘇淵源說，感謝縣府長期關注科技與國際教育，縣長翁章梁與縣議會、教育處的支持，逐年提撥200萬元補助計畫，今年因應前進世界賽更加碼至400萬元，並感謝君綺醫美、圖清興誠、清景麟、游梅公益信託基金會及興達建設、裕坤營造等民間企業協助竹崎高中機器人團隊投入機電工程改進與研發，並鼓勵學生與世界接軌促進國際交流，成為竹崎高中最強有力的後盾。

在美國休士頓舉辦的FIRST Robotics Competition（FRC）世界總決賽場面盛大。（圖由竹崎高中提供）

竹崎高中機器人團隊在比賽獲得佳績。（圖由竹崎高中提供）

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