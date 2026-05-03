社區營造評比 高雄市囊括7金7銀4銅

前鎮區興邦社區打造「隅光沁香」香草區，將雜亂空間轉化成品茗交流的街道綠帶。（都發局提供）

114年度社區營造成果，大高雄共7個社區獲金獎、7個社區銀獎、4個社區銅獎，展現高雄社區豐沛的創造力與共好能量。

都發局長吳文彥表示，社區營造是打造永續城市的基石，不僅改善環境景觀，更深化居民之間的連結與認同感；透過「高雄市社區營造實施計畫」提供的環境營造補助，市府鼓勵社區結合在地資源推動食農教育，進一步提升居民參與度與社區凝聚力。

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都發局說明，這次獲金獎的社區各具特色，大寮區義仁社區以「綠映田心」為主題，透過綠化打造具社區意義的入口意象；仁武區烏林社區保留臥虎山的原始風貌與桃花心木林，規劃「林語之徑」；前鎮區興邦社區依據長輩需求打造「隅光沁香」香草區，將原本雜亂區域轉化為可品茗交流的街道綠帶。

橋頭區芋寮社區推動「芋見綠徑」，利用空間整理及植栽綠化；杉林區月眉社區推動「綠杉眉語」，將原有檳榔樹與香蕉林轉型為綠美化農園；杉林區老人福利協進會以「耘杉之境」導入有機農法，透過食農教育減少運輸碳排，打造低碳永續的共耕環境；旗山區廣福社區則以「禾日和客」融合客家與新住民文化，建構共生農園。

都發局指出，金獎社區各獲獎金5萬元、銀獎3萬元、銅獎2萬元，期透過實質獎勵機制，鼓勵更多社區投入營造行動；每個社區都是邁向低碳永續的重要實踐者，市府將持續攜手市民，共同打造綠意共生、活力共創的宜居高雄。

杉林區老人福利協進會持續打造低碳永續的共耕環境。（都發局提供）

仁武區烏林社區在臥虎山步道口規劃「林語之徑」，提供居民與遊客親近自然、休憩放鬆的場域。（都發局提供）

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