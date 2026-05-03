賞花車潮塞爆合歡山 寧被開罰單也要路邊違停

勞動節連假，合歡山湧入大批賞花車潮，造成大塞車。（民眾提供）

合歡山高山杜鵑大爆發，勞動節連假湧入大批賞花車潮，雖然已實施高乘載管制，但仍造成台14甲線合歡山公路大塞車，民眾抱怨指出，主要是合歡山停車位有限，許多車輛寧被開罰單也要路邊違停，使得原本路幅狹小的合歡山公路會車更難，因而塞爆，建議未來花季假日改採接駁方式。

4至6月迎來合歡山高山杜鵑花季，今年花況相當不錯，小奇萊步道、合歡東峰、合歡尖山及石門山一帶玉山杜鵑盛開，假日湧入大批賞花車潮，雖然公路局已於假日上午實施高乘載管制，但由於合歡山停車位有限，不少民眾夜衝合歡山，松雪樓附近的合歡山遊客中心收費停車場，往往清晨6、7點就已經沒有停車位，等待入場的車輛大排長龍。

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惟不少人找不到停車位，乾脆路邊違停，等著警察開罰單，把1500元罰鍰當做高額停車費，尤其是從松雪樓到石門山登山口這段路違停最嚴重，造成原本即路幅狹小的合歡山公路變成單行道，會車更難而大塞車，若有車輛超車逆向行駛更是進退兩難、動彈不得，讓合歡山公路如同一座大型公路停車場，有民眾即PO網建議未來花季假日改採接駁方式，規劃上山賞花民眾一律搭乘大眾運輸工具。

包括花蓮與南投警方已加派警力疏導交通及取締違停，仁愛警分局表示，民眾相關建議將反映公路主管單位研議，也呼籲用路人勿違停、勿超車，假日上山賞花儘量搭乘大眾運輸工具上山，以免塞在車陣中影響遊興。

合歡山杜鵑花季，遊客中心停車場等候入場車輛大排長龍。（記者張協昇攝）

合歡山雪白玉山杜鵑盛開，吸引遊客拍照聆賞。（記者張協昇攝）

合歡尖山步道玉山杜鵑滿開，吸引遊客拍照。（記者張協昇攝）

南投警方於台14甲線翠峰路段實施高乘載管制，車輛須坐滿3人才能上合歡山賞花。（警方提供）

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