收假日省道13路段塞車地雷路段 國道客運最高享6折

連假疏運措施及路況資訊，可下載App觀看最新路況。（公路局提供）

今天（3日）是勞動節連續假期第3天，交通部公路局表示，昨天（2日）午後各地返回工作地車潮已逐漸湧現，預估今天省道主幹道、銜接國道及觀光風景區等13個路段壅塞，提醒民眾預先做好行前規劃，也可多加利用公共運輸多項優惠，尤其國道客運最高可享6折優惠，減少交通壅塞，又能安全抵達目的地。

公路局表示，昨天午後各地返回工作地車潮已逐漸湧現，至晚上6點仍有壅塞路段為台2線萬里路段至外木山路段東向（53K+690~55K+20）、台74線霧峰至大里路段西向（37K+700~32K+800）；另外，台74線潭子系統至太原路段東向（20K+0~24K+400）則是車多。

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公路局預估，今天台61線鳳鼻至香山路段（北向與南向），台61線竹南至玄寶大橋路段（北向），台61線中彰大橋（北向），台1線水底寮至楓港（北向）等主要城際易壅塞路段；另外，台64線國3中和交流道（東向）、台74線台中環線接國3霧峰（西向）、台18線國3中埔交流道（東向與西向）、台86線仁德系統（東向與西向）等銜接國道路段易壅塞。

公路局續指，在觀光風景區的台2線萬里至大武崙（東向與西向）、台2線與台2乙線關渡至淡水（東向與西向）、台2線福隆路段（西向）、台9線新店至烏來（南向）等路段也容易壅塞。為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

公路局表示，已請客運業者於這次連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，並推出國道客運85折優惠措施，若登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金，兩者優惠疊加後，最高可享6折，如有返鄉旅運需求，建議搭乘公共運輸。

公路局說明，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5,183班次，疏運102,470人。相關疏運資訊，民眾均可至公路局網站（http://www.thb.gov.tw）查詢，或下載「幸福公路」App查詢。

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