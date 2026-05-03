「三神合境海陸巡安賜福」今天一早在竹縣新豐鄉車巡遶境

白沙屯媽（右起依序往左）、池府王爺、新屋媽今天三神合境賜福新豐鄉。（記者黃美珠攝）

首次上稿 09:13

更新時間 12:38（更新：內文、照片）

「3月瘋媽祖」的熱潮今天席捲新竹縣新豐鄉。池和宮趁2026桃園新屋天后宮媽祖文化祭，安排來訪的新屋媽、作客的白沙屯媽，跟黑面池府王爺一起以「三神合境海陸巡安賜福」為名，車巡遶境後短暫回池和宮替媽祖祝壽祈福，隨即徒步虔行北上，在坡頭漁港淨港儀式後海巡到桃園，池府王爺和白沙屯媽再回鑾池和宮，預計晚上6點後開放信眾「鑽轎腳」。

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新竹縣新豐鄉池和宮管委會表示，媽祖跟王爺的信仰兩者相輔相成，因為先民渡海來台，需仰仗媽祖庇佑海上平安，也需要王爺鎮煞驅邪，於是形成海、陸並行的信仰體系。

桃園新屋天后宮的媽祖文化祭，結合海、陸巡禮和多項傳統儀式，池和宮近年積極參與，今年更於4月底，就先迎請白沙屯拱天宮媽祖作客池和宮，跟池府王爺形成了少見的「雙神坐鎮・媽祖作客池和宮」的場景。

因此桃（新屋媽）、竹（池府王爺）、苗（白沙屯媽）3廟管委會決定促成「三神合境海陸巡安賜福」活動，從前天（1日）起就展開，今天的海、陸巡禮賜福則是整個盛會的高潮。只見繞境路線上的民宅、店鋪，一早就備好香案、鞭炮等虔誠迎接3神的來到。

車巡結束，3神先返回池和宮舉行媽祖誕辰祝壽祈福慶典，10點半媽祖神轎展開保佑虔行北返，香燈腳們則緊隨在後，徒步約近3公里到達坡頭漁港，同時舉行淨港祈福法會、分享平安福食，下午登船啟動海上巡安，最後回到桃園為永安漁港淨港後，再依序用徒步、車駕遶境，新屋媽回駕新屋天后宮，池府王爺、白沙屯媽則回鑾池和宮。

信眾站在路邊虔誠迎接3神遶境。（記者黃美珠攝）

信眾ㄧ早敬備香案等待3神遶境賜福。（記者黃美珠攝）

信眾ㄧ早敬備香案等待3神遶境賜福。（記者黃美珠攝）

信眾站在路邊虔誠迎接3神遶境。（記者黃美珠攝）

新豐池和宮管委會主委陳昱成（中）領軍，扛著神轎徒步遶境，率領信眾朝坡頭漁港走去。（記者黃美珠攝）

三神遶境路線上擠滿參拜的信眾。（記者黃美珠攝）

結束池和宮的媽祖祝壽祈福儀式後，信眾們隨著媽祖神轎徒步遶境。（記者黃美珠攝）

結束池和宮的媽祖祝壽祈福儀式後，信眾們隨著媽祖神轎徒步遶境。（記者黃美珠攝）

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