屏東慈鳳宮文青小市集，穿龍袍、玩開石好特別

穿龍袍賣文房四寶相當吸睛。（記者葉永騫攝）

屏東慈鳳宮今天很特別，在廟內舉辦「文青小市集」，匯集超過30家各種風格品牌的文青小攤位，有各種精緻手作選物、特色美食、文創商品等，還有攤商穿龍袍賣文房四寶、還有好玩的開石攤位，只見小朋友拿著榔頭不停的敲著石頭，求尋石頭內的祕密，吸引了不少民眾前往參觀。

媽祖生日即將到來，屏東慈鳳宮今年舉辦了不一樣的活動，將廟埕轉化為融合文化與創意的生活場域，首度將文青市集帶入廟宇空間內，希望透過年輕化的策展形式，吸引更多不同族群走入傳統信仰場域，讓民眾除了入廟參拜媽祖，祈求平安順遂，為生活增添一份心靈寄託，也能在生活中讓親子互動、文化體驗，讓屏東媽祖廟打造出結合信仰、創意與人潮的全新節慶模式。

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這次的文青市集中，有攤商穿著黃色的龍袍賣文房四寶，在現今已經很少人寫毛筆的情況下，格外吸睛。另外也有一家攤商在賣石頭，讓人現場開石，很類似現在流行的賭石，吸引了許多人來開石，商家保證說這些原石一定可以開出各種的水晶，不會沒有東西，與中國的賭石不一樣，就是好玩、試手氣，所以吸引了許多人拿起榔頭來敲擊打石，而價格則是一公克4元，不是特別貴，幾百元到上千元都能玩，就視石頭的大小，可說是最近的流行玩意。

用榔頭敲擊開石。（記者葉永騫攝）

開石出現的水晶。（記者葉永騫攝）

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