新北投入逾7600萬 改善校園大型場館空調

校園大型場館是學生進行室內體育教學、社團活動、宣導講座、畢業典禮、藝術展演最佳舞台。（圖由教育局提供）

新北市自2019年起至今年，已補助302校、逾18.4億元推動「班班有冷氣」及相關設備建置，並加碼投入逾7600萬元，改善校園大型場館空調，分2年改善18校體育館、活動中心、演藝廳及視聽教室等空間，打造更舒適、安全的校園環境。

教育局長張明文表示，校園大型場館是體育教學、社團活動、藝文展演及各類集會的重要場域，也肩負社區共享功能，過去部分場館因設備老舊，夏季悶熱影響教學與活動品質，教育局2025年投入3800餘萬元，完成10校大型場館空調改善工程，今年再編列3800餘萬元，預計改善8校大型集會空間。

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張明文說，透過冷氣設備汰換、系統升級與智慧化管理，導入變頻節能設計，強化冷房效能、空氣循環與低噪音品質，兼顧舒適性與節能效益；同步檢視電力容量與用電安全，透過系統性規劃提升場館使用效能，讓空間更符合教學、活動與社區使用需求。

三重區修德國小校長陳俊生表示，學校設有韻律體操隊，學生長時間在體育館訓練，透過空調設備升級，維持場館穩定、舒適的溫度，有助於學生專注學習與訓練表現，也提升校園與社區共享使用品質，發揮場館多元價值。

教育局強調，校園環境品質攸關學生學習成效與身心發展，未來將持續盤點各校設施、設備需求，滾動式檢討並投入資源，精進校園硬體設備，並結合智慧管理與節能減碳理念，打造安全、舒適且永續的學習空間。

新北市教育局投入逾7600萬元，改善校園大型場館空調設備。（圖由教育局提供）

校園大型場館空調設備改善後，提升學生活動與教學品質。（圖由教育局提供）

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