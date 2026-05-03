收假日清晨國道飆1.3倍車流 國五北向宜蘭至坪林從早塞到晚

勞動節連續假期每日攻略。（圖由高公局提供）

今天（3日）是勞動節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，今天0至5時平均交通量為5.2百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的1.3倍，預估今日交通量為110百萬車公里，預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林路段，建議民眾提早出發。

高公局表示，昨天（2日）全日交通量為107.0百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.2倍，昨日路況除國5北向宜蘭至坪林路段於24時逐漸紓解外，其餘路段於19時後大致順暢。

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高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.1百萬車公里，今日相關疏導措施，包括12至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。

高公局補充，其與公路局攜手合作，由高公局於每日的路況預報（即時交通狀況、路況預測、管制措施、行車建議事項等）外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息（管制措施、壅塞預測、國道客運優惠措施等），跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。

高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

勞動節連假收假日，國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

勞動節連假收假日，國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

勞動節連假收假日，國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

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