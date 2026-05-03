台東縣府與屏科大合推土木學分班 5/4辦說明會

台東縣政府與屏東科技大學土木工程系合辦「台東學士學分班第一期」，明天舉辦招生說明會。（記者黃明堂翻攝）

為培育在地土木工程人才，降低縣民赴外縣市進修時間與交通成本，台東縣政府與屏東科技大學土木工程系合辦「台東學士學分班第一期」，5月4日下午2點在縣選舉委員會會議室舉辦招生說明會，由屏科大土木工程系教授李明輝主講課程規劃、修課方式、補助內容及報名資格等，歡迎有志投入土木工程領域、考取專業證照或進修轉職民眾踴躍參加。

縣政府表示，台東幅員遼闊，民眾欲修習土木學分，需往返外縣市，時間與交通負擔沉重。為深耕在地人才，與屏東科技大學合作，推動課程進駐臺東，讓縣民在地取得國立大學專業學分，打造在地進修、在地培力、在地服務的人才培育。

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本次土木學分班規劃培養土木專業核心能力人才，銜接有志考取土木技師資格的進修需求。課程規劃4學期、共23學分，包含工程力學、結構學、測量學等科目；上課時間規劃於星期六上午9點到下午4點半，兼顧在職進修需求。學員修習課程並達標者，將核發學分證明。

本課程計畫由縣府提供補助及場地協助，學分費用降為每學分2000元，降低進修門檻；招生對象只要具高中職以上學歷且有意投入土木工程領域、進修專業課程、準備考取相關證照或返鄉服務的民眾均可報名，採線上報名辦理，滿20人即開班。招生資格、報名期程、繳費方式及課程內容，以國立屏東科技大學正式招生公告及現場說明為準。

交通及養護工程處表示，這次說明會讓有意參與的縣民一次了解課程內容、補助資格及報名方式，現場將安排問答時間，由屏科大師資直接回應。

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