布纜船進駐 台馬4號海纜工程拚9月完工

「台馬四號海纜」工程，於2日清晨5時許在南竿介壽澳口海域展開布纜。（連江縣政府提供）

為全面強化馬祖通訊韌性，由中華電信執行的「台馬四號海纜」工程，於2日清晨5時許在南竿介壽澳口海域正式展開布纜；隨著東方風能公司布纜團隊進駐馬祖，布纜船在近海岸際展開作業，全面強化通訊韌性的指標性工程，正式進入岸端登陸階段，希望力拚今年9月完工。

自2021年台馬海底電纜發生雙斷事件後，立委陳雪生以交通委員會召委身分積極協調，促請中華電信規劃「台馬第4號海纜」建設期程，力求讓馬祖鄉親享有與本島同等的數位權益。為此，中華電信於去年2度來馬舉辦公聽會，與地方溝通。在各界努力下，四號海纜終於在2日展開布纜作業。

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由東方風能公司承攬布纜工程，也是國內首次由本土公司負責離島海纜佈設。作業期間，布纜船停泊於近海，透過動力小船與專業潛水人員的精準配合，將具備高規格防護的光纖海纜牽引至岸端，進行水下埋設保護，並與陸地機房線纜相連。由於光纖材質脆弱且工程複雜，團隊正密切配合潮汐與天候謹慎施作。

「臺馬四號海纜」由新北市延伸，串聯東引鄉、南竿鄉與西莒島。完工後將與現有二號海纜、修復中的三號海纜以及微波系統建構起「多重備援」通訊架構。在立委陳雪生、數發部與中華電信多方協力下，海纜於德國製造完成並運抵馬祖，目前正抓緊海象穩定期間全力趕工，目標於9月完工。

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