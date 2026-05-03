「北港人的第二次過年」5/5起登場！ 想看遶境、藝閣須看「這些交通管制」

晚間的真人藝閣遊行將北港夜空照得五光十色，宛如不夜城。（資料照）

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」將在5月5、6日登場，當地預計將湧入數以萬計香客參加朝天宮媽祖遶境，此外5月5至9日起連續5天真人藝閣遊行也將登場。北港警分局因應龐大人潮，祭出交通管制及禁止停車路段，包含遶境、藝閣等活動，總計派出超過600人次警民力，呼籲民眾遵守相關指引。

北港朝天宮農曆3月19、20日固定舉行遶境活動，分為南巡及北巡，遶境隊伍有29隊民間陣頭、19隊駕前陣頭，屆時北港鎮內熱鬧非凡，晚間更有重頭戲「真人藝閣遊行」，屆時北港鎮宛如不夜城般熱鬧，家家戶戶也會擺設宴席款待客人，因此被當地譽為「北港第二次過年」。

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北港警分局表示，因應5月5至9日北港朝天宮舉辦遶境、藝閣活動，5月5日6點起至6日24點、5月7至9日17至24點將實施交通管制，管制範圍東至河堤道路、華南路、南至民生路、北至民有路，另外北港大橋嘉義往北港方向改道左轉西引道，往義民路、東引道方向管制只出不進，有將會視炮場、遶境、藝閣沿線及周邊道路，滾動式管制。

警方表示，5月4日8點起到5月10日18點，將實施禁止路邊停車措施，包括民生路至中正路、太平路18巷至民生路1號及北港鎮光復五路雙側，屆時總計將派出超過600人次警民力，呼籲民眾、遊客須注意相關交通指引。

晚間的真人藝閣遊行將北港夜空照得五光十色，宛如不夜城。（資料照）

今年共59輛真人藝閣遊行車，一字排開綿延數公里長，更是必看重點。（資料照）

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」將在5月5、6日登場，當地預計將湧入數以萬計香客參加朝天宮媽祖遶境。（資料照）

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」將在5月5、6日登場，當地預計將湧入數以萬計香客參加朝天宮媽祖遶境。（資料照）

參加遶境活動絕不能錯過看「犁炮」。（資料照）

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