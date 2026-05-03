校園環境友善！高市完成26校污水接管 今年再推4校改善環境衛生

高市完成26校污水接管，今年再推4校環境衛生更友善。（市府提供）

高雄市教育局每年編列2500萬元，推動校園污水接管工程，水利局已完成26所學校接管作業，今年將進行4校污水接管工程，相當於2400戶污水接管，環境衛生更友善，降低登革熱等傳染病風險。

水利局表示，部分校園過去污水多以化糞池或簡易設施處理，長期使用易產生異味，並衍生衛生疑慮；另如廚房及洗手台等生活污水，部分也排入校內排水溝，不僅影響環境整潔，也可能成為病媒蚊孳生來源，增加登革熱等傳染病風險。

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市府為提升校園環境衛生、改善異味問題並守護師生健康，推動污水下水道建設，教育局自110年起逐年編列2500萬元預算，委託水利局代辦校園污水接管工程，將校園生活污水納入公共污水下水道系統處理，目前已完成26所學校接管作業，逐步完善校園公共衛生基礎設施。

水利局考量校園為師生學習與活動的重要場所，為降低施工對教學環境與校園安全影響，工程多利用寒暑假期間集中施作，將校區生活污水透過封閉式污水管線接入公共污水下水道系統，並同步廢除既有化糞池，除可有效改善校園環境衛生外，也能減少每年化糞池抽水肥維護費用，節省經費再投入教學設備與學習資源，進一步提升教育品質。

水利局今年將代辦福山國小、獅甲國小、旗山國小及仁武特殊教育學校等4所學校污水接管工程，等同於2400戶污水接管，將持續推動污水下水道建設，逐步辦理校園污水接管作業，完善校園公共衛生基礎設施，打造健康、安全且友善學習環境。

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