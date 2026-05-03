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    首頁 > 生活

    高流打造藍寶石園遊會 票根優惠串聯逾50品牌搶客

    2026/05/03 08:06 記者蘇福男／高雄報導
    高雄流行音樂中心將《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會加碼打造成大型園遊會，祭出演唱會票根多重優惠活動。（高流提供）

    高雄流行音樂中心將《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會加碼打造成大型園遊會，祭出演唱會票根多重優惠活動。（高流提供）

    《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會5月9、10日將熱鬧登場，高雄流行音樂中心迎來5週年，將演唱會加碼打造成「藍寶石大型園遊會」，不僅串聯高流園區進駐店家，更攜手合作高雄六大百貨商場與五星旅宿超過50間品牌，祭出演唱會票根多重優惠活動。

    高流表示，第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會門票已全數完售，為回應歌迷熱情，2天演出皆提前至下午4點開演，下午1點起，海音館與音浪塔1樓大廳購票民眾可憑票免費兌換現場髮型吹整、按摩舒壓或歡唱KTV體驗，大廳也設有高流會員專屬的「藍寶石樂活福利站」，完成現場互動即可隨機獲得精美禮贈品，復古特色市集則於下午2點熱鬧開市，邀請觀眾提早進場，感受藍寶石大歌廳主題的沉浸式體驗。

    除演出當日憑票多元體驗，藍寶石演唱會票根在高流園區16家品牌更享後續優惠，並整合夢時代、漢神巨蛋等逾40家餐飲美食、時尚購物、親子娛樂品牌，憑票根皆可享滿額贈禮、免費兌換及商品折扣等特別優惠。

    高流表示，從粉絲經濟角度出發，讓藍寶石演唱會的觀演行程從場館、商場一路連動至城市旅宿，展現高流串聯多元產業的整合能力，持續放大高雄的文化與觀光價值，相關優惠多為限量，各項優惠內容、兌換方式與適用條件等細則，依高流官方社群平台及合作品牌線上線下公告為準。

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