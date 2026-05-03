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    首頁 > 生活

    寵物新制5月上路 浣熊、河口鱷、毒蛇禁止家庭飼養

    2026/05/03 08:07 記者王善嬿／嘉義報導
    寵物新制5月上路，新納管物種包含浣熊、河口鱷、毒蛇等。（嘉義市政府提供）

    寵物新制5月上路，新納管物種包含浣熊、河口鱷、毒蛇等。（嘉義市政府提供）

    農業部寵物新制5月上路，嘉義市政府即日起實施禁止家庭寵物飼養浣熊、河口鱷及蝮蛇科等多種毒蛇並進行貿易管制，公告前已經飼養家庭提供1年緩衝登記期，即日起到2027年4月30日止，請飼主到農業部「寵物登記管理資訊網」進行線上申報，逾期飼養、繁殖可處5萬以上25萬元以下罰鍰，並將動物沒入。

    市府建設處長羅資政說，此次納管物種如浣熊、河口鱷與毒蛇，具備高破壞力、強大攻擊性或劇毒，國內缺乏如特定毒蛇血清等專屬醫療資源，不適合作為家庭寵物，若未妥善管理導致外逸，將對本土生態與公共環境安全造成嚴重威脅。

    「管理不是為了沒入，而是為了更安全的陪伴。」羅資政表示，今年5月1日前已經飼養浣熊、河口鱷、毒蛇的民眾，即日起到明年4月30日，可到「寵物登記管理資訊網」申報登記，建設處會安排專業人員確認核對動物狀況、到府提供飼養環境輔導。在期限內完成「備查」，飼主就能合法續養至動物終老，不會被裁罰。

    羅資政說，若民眾對新規定有疑慮，可打 1959 動保專線，或向嘉義市政府建設處農林畜牧科諮詢。

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