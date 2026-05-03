推動減塑 南投六大公有市場不提供塑膠袋年減66萬個

南投縣6處市場設有「環保袋循環箱」提供民眾免費取用。（資料照）

中東戰火，導致塑膠袋原料缺貨，甚至一度出現塑膠袋之亂，許多商家已不主動提供塑膠袋，南投縣環保局順勢加強推動「不主動提供購物用塑膠袋」措施，近日草屯鎮公有零售市場也加入，全縣已有6處公有零售市場響應，預估可年減約66萬個購物用塑膠袋，逐步打造市場減塑示範據點，深化綠色消費行動。

南投縣環保局表示，該局自2024年起於中興新村第一市場、第三市場及光明市場率先試辦「不主動提供購物用塑膠袋」措施，後續擴展至南投市公有零售市場及南陽市場，獲得市場攤商及民眾廣泛支持。今年進一步擴大推動範圍，近日草屯鎮公有零售市場也加入，盼將減塑理念落實於民眾日常採買行為中。

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環保局指出，為提升民眾參與便利性與意願，環保局在6處合作市場設置「環保袋循環箱」，鼓勵民眾將家中閒置環保袋或紙袋捐出，提供其他民眾免費取用，促進資源重複利用，進一步減少一次性塑膠袋使用。此外，也推出「帶袋逛市場 減塑集點樂」集點活動，自5月1日起至10月31日止，民眾於合作攤商自備購物袋消費滿200元即可獲得1點，單次最高可累積6點，集滿6點可兌換宣導品1份，集滿12點則可兌換連鎖超商100元禮物卡，各市場每月限量提供50張兌換名額。

環保局強調，預估每年可因而減少約66萬2400個購物用塑膠袋使用量，約減少4.5公噸碳排放，未來將持續結合市場、社區及民眾力量，深化減塑與資源循環措施，讓綠色消費成為生活常態。

南投縣環保局長李易書（右1），偕多位議員草屯市場宣導購買生鮮食品自備保鮮盒。（南投縣環保局提供）

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