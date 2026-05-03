為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲嘉百年信仰盛事 西螺社口媽徒步進香謁祖朴子配天宮

    2026/05/03 07:46 記者林宜樟／嘉義報導
    雲林西螺福天宮社口媽進行百年徒步進香盛事。（嘉義縣政府提供）

    雲林西螺福天宮社口媽進行百年徒步進香盛事。（嘉義縣政府提供）

    雲林縣西螺福天宮天上聖母「社口媽」從4月30日起駕展開4天3夜徒步進香謁祖行程，「回娘家」前往祖廟嘉義縣朴子配天宮，昨天抵達朴子市，兩地鄉親熱情參與，各式陣頭、車隊與進香人潮排成長長人龍，延續雲嘉百年信仰盛事。

    嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、朴子市長吳品叡、嘉義縣議員黃嫈珺、李國勝、配天宮董事長蔡承宗等昨接駕，晚間在配天宮廟埕廣場循古禮舉行祝壽大典，今天清晨起駕返回福天宮。

    蔡承宗表示，社口媽是配天宮分靈的二媽，朴子人尊稱為「二姑婆」，200年前分靈到西螺地區；100多年前開始，社口媽每年由數千位信眾陪同從西螺到朴子謁祖進香，沿途信眾擺設香案，準備牲果敬拜，虔誠祈福，百年香路見證雲嘉兩地信眾深厚情誼，也散發濃濃的人情味。

    翁章梁說，「社口媽」回娘家陣容逐年擴大，受朴子市民及配天宮的熱烈歡迎，感謝「社口媽」庇佑嘉義地區民眾平安，藉由活動帶動地方經濟與文化發展，使朴子的進步與嘉義整體發展相互結合。

    嘉義縣朴子市配天宮迎接社口媽。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣朴子市配天宮迎接社口媽。（嘉義縣政府提供）

    各式陣頭、車隊熱鬧滾滾。（嘉義縣政府提供）

    各式陣頭、車隊熱鬧滾滾。（嘉義縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播