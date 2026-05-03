雲嘉百年信仰盛事 西螺社口媽徒步進香謁祖朴子配天宮

雲林西螺福天宮社口媽進行百年徒步進香盛事。（嘉義縣政府提供）

雲林縣西螺福天宮天上聖母「社口媽」從4月30日起駕展開4天3夜徒步進香謁祖行程，「回娘家」前往祖廟嘉義縣朴子配天宮，昨天抵達朴子市，兩地鄉親熱情參與，各式陣頭、車隊與進香人潮排成長長人龍，延續雲嘉百年信仰盛事。

嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、朴子市長吳品叡、嘉義縣議員黃嫈珺、李國勝、配天宮董事長蔡承宗等昨接駕，晚間在配天宮廟埕廣場循古禮舉行祝壽大典，今天清晨起駕返回福天宮。

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蔡承宗表示，社口媽是配天宮分靈的二媽，朴子人尊稱為「二姑婆」，200年前分靈到西螺地區；100多年前開始，社口媽每年由數千位信眾陪同從西螺到朴子謁祖進香，沿途信眾擺設香案，準備牲果敬拜，虔誠祈福，百年香路見證雲嘉兩地信眾深厚情誼，也散發濃濃的人情味。

翁章梁說，「社口媽」回娘家陣容逐年擴大，受朴子市民及配天宮的熱烈歡迎，感謝「社口媽」庇佑嘉義地區民眾平安，藉由活動帶動地方經濟與文化發展，使朴子的進步與嘉義整體發展相互結合。

嘉義縣朴子市配天宮迎接社口媽。（嘉義縣政府提供）

各式陣頭、車隊熱鬧滾滾。（嘉義縣政府提供）

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