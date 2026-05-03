05/03各報重點新聞一覽

賴清德總統昨抵達史國展開國是訪問。（總統府提供）

自由時報

突破封鎖出訪 賴總統抵達史瓦帝尼

台灣突破中國外交封鎖！總統府宣布，在史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世誠摯邀請下，賴清德總統昨抵達史國展開國是訪問，賴清德透過臉書說，原訂四月廿二日的出訪，因為「非預期的外力」而暫緩。在外交與國安團隊縝密安排順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了我們最熱烈而溫暖的歡迎。

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喊話國民黨趕快提軍購黨版 協商審查 侯友宜：無法保衛台灣 就別奢談和平

國民黨內對軍購預算額度仍意見分歧，日前曾表態支持國防預算不低於GDP三％的新北市長侯友宜昨強調，對於預算額度，大家都可以有不同意見，但是保護台灣是最重要的事，無法保衛台灣，就不要奢想談和平。

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台中私中生 傳散佈深偽性影像案 近20人受害 涉案生繁星錄取大學

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像！網友爆料有兩名男學生涉及散布同校女學生的「深度偽造（Deepfake）性影像」，受害者近二十人，其中一涉案人還透過繁星推薦錄取大學，校方回應，已依法啟動性別平等教育委員會調查，及校安通報教育局，並協助相關學生輔導及保護。

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聯合報

賴總統搭史國專機出訪史瓦帝尼 外界關注回程是否搭同機

賴清德總統昨天傍晚透過臉書宣布，已抵達史瓦帝尼展開國是訪問。他強調，走向世界是台灣人不可剝奪的權利，台灣不尋求對抗，也絕不放棄走向世界。在賴總統抵達後，史瓦帝尼政府透過臉書表示，「中華民國台灣總統賴清德已經抵達史瓦帝尼，歡迎回家，賴清德閣下。」

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賴政府重啟核電進度加速 擬向核三原廠西屋洽購燃料棒

政府推動核二、核三重啟計畫，各界關切核三重啟進度。知情人士表示，核三反應爐原廠西屋將於本月來台並進行自我安全檢查，傳出屆時也將洽談採購燃料棒事宜，若進展順利可望在2028年大選前到貨；由於重啟核三評估作業尚在進行中，先洽購燃料棒動見觀瞻，形同賴政府加速往重啟核電方向邁進。

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中國時報

搭史國專機 賴清德突圍出訪

賴清德總統2日成功突破大陸封鎖，抵達史瓦帝尼展開國是訪問，為避免再度遭到干擾，此行採「抵達後公開」模式，事前全面封鎖消息，訪團當地時間2日上午9時順利抵達，賴清德隨後在臉書突然宣布已抵達史國的訊息，並強調，走向世界和每一分良善的力量互助互惠，是台灣人不可剝奪的權利，堅持公義理性應對，熱愛自由與和平，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。國民黨及民眾黨則對賴清德突圍成功出訪給予肯定，並祝福一切順利。

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美歐瀕決裂 華府裁減5000駐德軍隊

美歐近期因伊朗戰爭問題產生齟齬，跨大西洋關係緊張再度升高，五角大廈1日宣布將裁減約5000名駐德美軍，而無獨有偶，美國總統川普也放話從本周起，將對歐盟輸美的汽車和卡車關稅提高至25％，令美歐貿易協議再生變數。

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新北市長侯友宜（左）昨強調保護台灣是最重要的事，無法保衛台灣，就不要奢想談和平。（記者翁聿煌攝）

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像，其中一涉案人還透過繁星推薦錄取大學，待性平調查結果再進一步處置。（資料照）

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