95歲嬤攔車向盧秀燕要匾額 阿嬤母親節前放寬心了

台中市西區公所協助蔡阿姨（左）至寶之林認領木屏風。（中市府提供）

95歲「蔡阿姨」曾於台中市長盧秀燕訪美前攔車陳情，當時盧秀燕耐心聽「蔡阿姨」解釋10多分鐘，交代西區區長王瑞嘉要找回匾額 （木屏風），兩個月後還是沒找回當年居仁國中校長送的禮物，不過，「蔡阿姨」已放寬心讓事件圓滿落幕。

盧秀燕在3月11日出訪美東11天，9日主持西區綜合社會福利館興建工程動土儀式，盧秀燕上車前，「蔡阿姨」突攔車陳情，稱年輕時在居仁國中上班，當媒婆成功撮合新人，當時校長落款送匾額下落不明，心裡一直有遺憾，盧秀燕耐心聽取「蔡阿姨」訴說古董商家具行不慎丟棄過程，盧秀燕耐心聽10多分鐘後，特別交代西區區長王瑞嘉要找回匾額 （木屏風）。

請繼續往下閱讀...

台中市府在3月11日趕往阿嬤家關心，13日載阿嬤去寶之林找回屏風，不過，與清潔隊載運紀錄不相符，無法證明為阿嬤所稱「周先生」（古董商）寄附丟棄。

西區利民里長陳敏祥說，阿嬤高齡90多歲擔任鄰長40多年，至今還是老鄰長，母親節前說已放心，不想麻煩大家了，女兒嫁去日本、美國也會回來探望老母。

台中市西區區長王瑞嘉說，阿嬤向市長陳情後兩天，與里長趕到林蔡女士（蔡阿姨）家，由於事隔超過13年，當時校長過世多年，校長媳婦也不記得有「蔡阿姨」作媒過往，經詢問周姓古董傢俱行老闆，稱20幾年前就將「木屏風」交給姪子，由廢棄業者送往環保局回收。

公所及台中市中西區清潔隊，3月13日將「蔡阿姨」載至「寶之林廢棄家具再生中心」，當地為台中市環保局資源回收再利用園區，果然找到一只木屏風，不過，屏風為陳先生寄存，並非「蔡阿姨」所言古董傢俱行，經公所耐心解釋，「蔡阿姨」近日眉開化解多年心結，讓事件順利落幕。

95歲「蔡阿姨」（中）曾攔車向台中市長盧秀燕陳情。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法