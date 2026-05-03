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    首頁 > 生活

    每二年一燒的知本濕地「夢幻湖」又是開發者眼紅地區

    2026/05/03 06:27 記者劉人瑋／專題報導
    每次都是警義消拚命滅火，浪費人力資源，卻未能逮到縱火者。（資料照，消防局提供）

    每次都是警義消拚命滅火，浪費人力資源，卻未能逮到縱火者。（資料照，消防局提供）

    台東知本濕地及其周遭茂密樹林佔地近三百公頃，從一九八二年被稱為「我國第一起BOT案」即風波不斷，目前又有廠商提出高爾夫球休閒村規劃，又卡到部落堅持傳統領域的衝突。近年來，幾乎每兩年發生雜草林大火，「破壞濕地以供開發」陰謀論起，加上濕地常有乾涸，救或不救濕地成了議題。

    荒野台東分會組長蘇雅婷說，濕地火燒得真的很有規律，不少珍貴植物仍未能逃過一劫，但鳥類、動物卻能恢復，讓蘇雅婷更擔心的不是大火，而是沒水。她說，縣府施工堵住了射馬干大排的水，「沒有水的濕地還叫濕地嗎？沒有水就沒有魚蝦，生態完全不一樣，水鳥也不會就此棲息」。

    不過，當地農民及民眾則對「濕地」相當不以為然，直指此處原本不是濕地，只是溝渠尾水在出海口積灘成池，本是自然現象，但自從被稱作濕地，地位就比農地還大，有些團體為保護它，漠視水淹農田造成的損失。

    縣府建設處副處長吳哲元說，每逢颱風、大雨後，濕地和溪水水位暴漲淹進附近農田才進行排水工程，縣府也需為農民考量。

    吳哲元說，濕地之所以無水並非工程所致，是濕地地勢被填高，水根本進不去，其中陸地面積早就逐年增加，「環團建議另開溝渠引水入濕地」、「挖深原本引水入濕地的河道，或另挖渠引水，這就只是人工濕地了」。

    吳哲元表示，濕地是因河水帶來土石才會被墊高，從漥地、沼澤到陸化，這都是自然變化。

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    每次都是警義消拚命滅火，浪費人力資源，卻未能逮到縱火者。（資料照，消防局提供）

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    火光衝天，從太麻里鄉華源村高處都看得見。（資料照，消防局提供）

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