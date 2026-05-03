新台17線南段「新路」亮相 高雄市工務局曝通車時間

新台17線南段二期部分道路已鋪上柏油、畫好標線。（記者王榮祥攝）

新台17線南段約700公尺馬路最近鋪上柏油，路過民眾對寬敞新路印象深刻，好奇是否先通車？高雄市工務局指出，目前仍按原定計畫，今年底全線一起通。

新台17線北自橋頭區典昌路、南到左營區南門圓環，全長7.3公里，北段典昌路到德民路2.1公里已於2022年6月通車，南段德民路到南門圓環分3期施作，目標今年底全通。

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工務局說明，南段一期德民路到中海路1.8公里，至4月底進度為72％；南段二期中海路到必勝路2.8公里分為兩標，一標到4月底進度43％，二標預定5月上網，等軍方代拆代建工程完成後進場施作；南段三期必勝路到南門圓環0.6公里、進度12％。

民眾注意到，南段二期在介壽路與必勝路間約7百公尺路段（一標），近期已鋪上柏油，畫好標線，路中央的燈桿也就位，6線道的寬敞新路讓人印象深刻。這個路段周邊社區多，好奇這段路是否可能提前通車？讓大家更方便一點。

工務局指出，目前仍依照既定計畫推進，目標仍是今年底、讓南段一到三期全線一起通車，屆時串聯北段，即可展現新台17線分流效益。

工務局補充，南段二期二標因配合軍方設施重整，年底通車時可能先規畫一段替代道路串接南北，等軍方工程完備後，再進行最後這一小段道路工程；整個新台17線預期可縮短橋頭至左營26％車行距離、減少約30％行車時間，同時移轉原台17線30到50％交通量。

新台17線南段二期路形多已顯現。（記者王榮祥攝）

新台17 線南段一期工程現況。（記者王榮祥攝）

已通車的新台17線北段。（記者王榮祥攝）

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