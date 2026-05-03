農水署「智慧灌溉」提升50％節水率 農作增加產值28.8％

農水署推動智慧灌溉，提升田間旱作5成節水率，帶動農作物增產28.8％。（記者陳文嬋攝）

南部枯水期長達半年以上，農田水利署高雄管理處推動智慧灌溉，建置自動化水門系統，搭配分區輪灌精準配水，每滴水循環使用3次，節餘水還能蓄存水庫，並出動無人機巡查，將於6月完成供灌，更提升田間旱作5成節水率，每公頃年節水2000噸，帶動農作物增加產值28.8％，以葉菜類高達52.6％最多，農民省工2至3成、省人力5成以上。

農水署因應氣候異常，除了分區輪灌調控配水，更推動智慧灌溉，建置自動化水門系統，設有監控站、水位計、流量站、雨量站及影像監控節點，以阿公店水庫供應復興渠灌區為例，4個月全天候自動記錄復興渠幹線58.4筆供灌流量，遠端自動化操作閘門3569次，控制流量、精準配水，節省人力巡視與現地操作工時297.4小時。

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高雄灌區幅員廣大，農水署導入無人機監測管理，利用空拍功能高機動性，空中大範圍巡查，即時掌握水源分布與河道流量變動，作為水資源調配參考。

農水署說，輪灌搭配智慧灌溉最大化水資源利用效率，達成總用水量在管控值內，完成供灌任務，讓農業節餘水蓄存水庫，甚至支援其他用水，汛期也能提前預警，提升災害應變效能，有效排除溢流風險。

農水署也推動田間旱作智慧灌溉，補助農民設置灌溉設施，從傳統漫灌模式轉型為現代化精準給水系統，提升50％節水率與28.8％農作物產值，透過自動化控制與遠端監測系統應用，讓農民能夠彈性管理灌溉作業，即使身處異地也能輕鬆掌握田間狀況。

農水署說，平均節水率達50％，每公頃、每年節水2000噸，帶動農作物平均增加產值28.8％，其中葉菜類增值高達52.6％，農民省工2至3成、省人力5成以上，降低成本、增加收入，提升工作效率、生活品質，改善農村勞動力短缺，最重要是緩解農業用水壓力，區域水資源調配更彈性。

農水署出動無人機巡查稻作生長情形。（農水署提供）

農水署出動無人機巡查上游水源狀況。（農水署提供）

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