置身童話仙境！27種火鶴花齊聚士林官邸 5月底前天天免費參觀

低調沉穩的火鶴花優雅美麗。（公園處提供）

士林官邸火鶴花展即日起展到5月31日，每天早上8點半到下午5點免費參觀。公園路燈工程管理處長藍舒凢說，火鶴花為主角的花卉展覽相對少見，這次展出除了市面上常見品種如「大紅色的優勝」，還有農業部育成的「台農1號粉紅豹」、「台農3號綠精靈」等共27種，透過花藝噴色技術與幾何排列手法營造律動感，搭配饒富童趣裝置物與立面花牆，妝點園內的新蘭亭，繽紛夢幻。

公園處園藝管理所主任王淑雅介紹，火鶴花為天南星科火鶴花屬植物，苞片色澤飽滿且栽培容易，觀賞期持久，常見於妝點居家環境使用。

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藍舒凢說明，展覽位於士林官邸公園新蘭亭，運用紅、粉、桃、紫、綠、乳白及巧克力色等大量火鶴花盆栽布置，展出品種包括大紅色的優勝、巧克力色的安珀王子、苞片細長捲曲的搖擺、嬌嫩粉系的貝拉粉、玲瓏可愛的百萬小星，以及低調沉穩的紫心，一覽火鶴花多元樣貌。

她進一步提到，藉由花藝師何智文巧手設計，藉由花藝噴色技術跟幾何排列手法，營造波浪、圓弧與螺旋等視覺律動感，結合充滿童趣的裝置物、立面花牆，讓火鶴花色澤呈現更加繽紛夢幻，兼具層次感，彷彿置身童話故事裡的夢遊仙境。

公園處補充，這次展出市面上常見品種之外，還有農業部花卉創新園區研究發展中心育成的「台農1號粉紅豹」、「台農3號綠精靈」、「台農5號琥珀」、「台農7號新貴粉」與「台農11號紫苑」。

巧克力色火鶴花噴上藍、紫色饒富層次感。（公園處提供）

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