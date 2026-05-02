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    首頁 > 生活

    花壇虎山巖金針花大爆發 「這時候」有人賞花原因曝

    2026/05/02 23:58 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化花壇虎山巖金針花大爆發，天天人山人海。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇虎山巖金針花大爆發，天天人山人海。（記者劉曉欣攝）

    母親節即將到來，彰化花壇虎山巖金針花進入盛開期，造成人潮大爆發，不只一大早就有遊覽車來，連夕陽都已西下，月亮都出來了，還有人不捨離去，因為可以獨擁一片花海，終於不會拍到的人海比花海還多。

    花壇虎山巖委員葉尚雯表示，為金針花痴狂的民眾真的很多，許多人為了打卡拍照，都是趕早來，或是很晚才離開，因為只有這樣才能錯過人潮，不然的話，拍出來很可能不是滿滿的花海，而是人山人海。

    葉尚雯說，勞動節連假的天氣放晴，就算是太陽已經下山，趁著夜幕尚未全黑，現場還是有人就著微光在拍照，因為現在的手機功能都很強大，最重要的是，不必特別喬出「避開人潮」的打卡角度，這對許多人來說，能以無敵花海當背景，才是賞花最重要的事。

    如果真要避開人潮，葉尚雯說，「早到、晚到」是不二法門，也就是上午7點以前到，或是下午5點過後來，都是避開人潮，光線都很漂亮的最佳選擇，至於，夜幕低垂時分，還是不建議獨攬花海，畢竟，賞花打卡還是以安全第一。

    彰化花壇虎山巖金針花大爆發，天天人山人海。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇虎山巖金針花大爆發，天天人山人海。（記者劉曉欣攝）

    就算夕陽西下，花壇虎山巖金針花還有人在賞花打卡。（記者劉曉欣攝）

    就算夕陽西下，花壇虎山巖金針花還有人在賞花打卡。（記者劉曉欣攝）

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