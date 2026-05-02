彰化孔廟300歲生日靜悄悄？ 縣府聽到了

彰化孔子廟不像台南孔廟有泮池，因為日治時期進行市區改正拆除了。（記者劉曉欣攝）

國定古蹟彰化孔子廟今年適逢300歲，因為遲遲沒有規劃活動，讓民眾質疑「國寶被忘記了」，對此，縣府文化局今天（2日）進一步強調，6月13日登場的「2026彰化詩歌節」活動規模將全面升級，目前正在辦理「孔廟學生繪畫比賽」徵件，讓更多人親近孔廟，認識孔廟。

針對民眾質疑「彰化孔子廟300歲被忘了」一事，文化局原本回應「目前規劃結合2026彰化詩歌節併同辦理」。今天進一步說明，因為今年是彰化孔子廟建廟300週年，特別規劃一系列活動，結合文學、藝術與文化體驗，除了正在辦理的繪畫比賽以外，「彰化詩歌節」也將全面升級，包括「小文青詩詞入畫比賽」、詩歌吟唱表演、「詩光好市集」及詩詞闖關體驗。

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文化局強調，也將舉辦讀經考試、專業導覽解說，以及「風中之詩」主題裝置展，讓民眾在多元展演與互動體驗中，親近詩文藝術。

文化局表示，這一系列活動也將結合文化景點5G數位導覽系統，推出集點活動，讓「至聖先師」孔子慶祝活動也數位化，吸引更多年輕族群參與，一起見證彰化孔子廟300歲生日快樂。

彰化孔子廟與台南孔廟，並列「國定古蹟」，在全國孔廟當中具有崇高的文資身分，彰化孔子廟因位於彰化市的蛋黃區，日治時期拆除泮池等闢建馬路，國民政府來台後，一度差點就要拆遷賣地作為商場，所幸經過地方反對，才讓彰化孔子廟能夠留到今日。

彰化孔子廟位於彰化市的蛋黃區，與台南孔廟都是國定古蹟。（記者劉曉欣攝）

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