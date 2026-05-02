太保市表揚18位模範母親傳遞溫暖與敬意

嘉義縣太保市公所表揚模範母親周廖玉秀（右）。（太保市公所提供）

嘉義縣太保市公所今（2）日在藝文活動中心舉辦模範母親表揚，市長鄭淑分一一向全市18位模範母親獻上最誠摯的敬意與祝福。現場並安排6隊地方社區社團帶來精彩的演出，歌舞齊揚，讓受表揚母親與家屬歡度充滿感恩與祝福的盛會。

接受表揚的模範母親最高齡為87歲，分別是來自安仁里周廖玉秀及前潭里蔡呂愛珠。兩位長輩歷經時代艱辛，長年以堅韌、勤儉與無私奉獻守護家庭，更以溫暖與智慧成為地方鄰里的典範，深受鄉親敬重。

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周廖玉秀長年獨自肩負照顧家庭的重責大任，無論侍奉公婆、教養子女，始終盡心盡力，即使面對人生重大變故，仍以堅毅與樂觀面對生活，展現令人敬佩的生命韌性；蔡呂愛珠則與丈夫共同耕作、勤儉持家，數十年來熱心公益，協助鄰里服務，是地方公認的好母親、好榜樣。

鄭淑分表示，母親是家庭最堅強的支柱，也是社會最溫暖的力量。她們用雙手撐起家庭，用愛陪伴子女成長，更用身教傳承善良、勤奮與責任感，值得所有人尊敬與學習。

鄭淑分強調，市政建設不只是道路、排水與公共工程，更重要的是照顧每一個家庭、每一位長輩。公所團隊持續推動友善世代政策，包括開辦樂齡課程、發放生育津貼、教育補助、營養午餐補助及社區關懷服務，打造從幼到老都能安心生活的城市環境，讓母親們辛苦一輩子後，能夠在太保市安居樂活，享受完善的照顧。

嘉義縣太保市公所表揚模範母親蔡呂愛珠（右）。（太保市公所提供）

嘉義縣太保市公所在藝文活動中心舉辦年模範母親表揚活動。（太保市公所提供）

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