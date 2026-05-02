養兔人數大增！北市兔子友善店家設「放風區」 爸媽安心帶兔寶同樂

兔子在「兔dreams」地下室放風區自在跑跳。（記者孫唯容攝）

近年毛小孩政策受到國人關注，目前養兔子飼主族群慢慢增加，成為第三大飼養的寵物類型，有飼主發起「兔子公園」連署，希望政府可以增加兔子活動的區域。位在大安森林公園附近的「兔dreams」是兔子友善餐廳，老闆JC已經營5年以上，她回憶當年飼養兔子後，為了讓兔子擁有更安心的活動空間才開店。JC也說，「現在能讓兔子安心放風的地方太少了」，不管室內、戶外有為兔子建置更多的活動空間，都是好的方向。

「兔dreams」為兔子友善主題餐廳，一進門就可以看到5隻店兔在柵欄區活動，迎接大小朋友，讓民眾可以近距離接觸、觀察，在假日更規劃4個時段，由店家解說如何正確與兔子互動；並在地下室規劃「放風區」，有舒適的軟墊、適合兔子遊憩的玩具，兔爸兔媽也能帶著自家的兔子到場同樂。

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老闆JC表示，兔子看似溫柔，但其實很有個性，聽覺特別好，聽到的音量為人類的三倍，不少民眾看到總會高喊「好可愛」，面對高頻的聲音，往往讓兔子想躲起來，建議民眾想和兔子有良好互動，就是靜靜的等待牠靠近你，更重要的是不要跑、跳，特別是「跳」對於兔子來說就像是跺腳，代表有危險、生氣的意思，反而讓牠們更加緊張。

老闆JC指出，當年自己飼養兔子後，發現真的適合兔子去的地方太少了，自己也認識有兔友會帶兔子到大安森林公園，不過就會面對有貓、狗的情況，她希望給予兔子有安心跑跳的空間，因此將店面的地下室設置「放風區」，區域內鋪上軟墊、木作、友善兔子的裝置，讓敏感、怕生的兔子擁有安全感，可以自在跑跳，夏天更不怕曬。

「現在能讓兔子安心放風的地方太少了」老闆JC認為，假設要在戶外設置「兔子友善活動空間」遮陽處一定要做好，以及乾淨飲水的地方，但個人偏向設置在室內，但不管室內、外有為兔子建置更多的活動空間，都是好的方向。

飼主劉先生說，兔爸媽相當希望能增加兔子放風空間，他也帶過自家兔子到公園，「一放出去就跳回來，面對完全開放的空間，兔子反而會緊張」，若有機會增設兔子友善活動空間，可以有友善的遊樂設施讓兔子體驗。飼主林小姐表示，自己養了9年兔子，覺得台北不論是兔子餐廳、兔子活動空間都相當少，因此不論設在室內、戶外都支持。

「兔dreams」一進門就可以看到5隻店兔在柵欄區活動，迎接大小朋友。（記者孫唯容攝）

兔dreams的地下室設置「放風區」鋪上軟墊、木作、友善兔子的裝置，讓敏感、怕生的兔子擁有安全感，可以自在跑跳，夏天更不怕曬。（記者孫唯容攝）

「兔dreams」店家在假日規劃4個時段，由店家解說如何正確與兔子互動。（記者孫唯容攝）

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