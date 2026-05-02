2026新竹風城野營祭壓軸場 青青草原馬戲團+交響樂團演出超chill

2026風城野營祭系列活動壓軸場次「第三樂章－星野終曲」今在竹市青青草原落幕。（記者蔡彰盛攝）

2026風城野營祭系列活動壓軸場次「第三樂章-星野終曲」今天在新竹市青青草原落幕，活動以開闊草原為舞台，結合音樂演出、馬戲展演與親子互動體驗，打造具生活感的戶外場域，吸引眾多市民攜家帶眷參與。

新竹市長高虹安說，風城野營祭透過三個樂章的規劃，從大湳雅公園延伸到青青草原，逐步形塑新竹多元且富有生活感的戶外活動樣貌。讓公共空間不僅是休憩場域，而是成為市民交流、藝文參與及親子共享的重要生活平台。壓軸場次結合音樂、馬戲與互動體驗，也有豐富的闖關及美食攤位，讓市民在自然環境中自在停留，感受城市生活的不同節奏，也享受chill的週末午後時光！

請繼續往下閱讀...

城市行銷處長林昱志說，第三樂章以「草原生活」為核心，特別邀請創造焦點馬戲團演出經典劇目《小丑八怪》，新竹市立交響樂團帶來「宮崎駿系列組曲」草原音樂會。現場更整合親子闖關遊戲及品牌市集，透過六大闖關任務提升民眾參與感與停留時間。看見許多家庭在微風與樂聲中享受美好時光，正是市府活化公共空間、推廣戶外生活的初衷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法