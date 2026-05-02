台中私中爆深偽性影像事件 涉案學生恐被取消繁星推薦錄取資格

台中某私中爆深偽性影像事件，教育部說明由就讀的高中召開性平會進行調查後，調查結果經高中繁星推薦委員會再審議，如審議決定不符原本推薦資格，後續就由錄取的大學取消入學資格。（記者林曉雲攝）

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像，有網友在Threads爆料，有2名男學生涉及散布同校女學生的「深度偽造（Deepfake）性影像」，疑似將近20人受害，其中一名涉案學生透過繁星推薦錄取大學，學校已依法啟動性別平等教育委員會調查，以及校安通報台中市教育局。教育部高教司長廖高賢今（2）日回應本報說明，該名學生就讀的高中召開性平會進行調查後，調查結果經高中繁星推薦委員會再審議，如審議決定不符原本推薦資格，後續就由錄取的大學取消入學資格。

廖高賢表示，應屆學生依就讀高中所定校內推薦辦法及簡章規定，經高中推薦、在校成績及學測成績符合大學校系的規定，參加繁星推薦招生管道，獲分發錄取生即取得該大學校系之入學資格。

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廖高賢指出，學生在高中階段如因個人行為涉及性平案件，現階段應回歸就讀高中校內性平會進行調查；若調查結果經就讀高中繁星推薦委員會再審議，審議決定不符合原推薦資格者，後續由錄取的大學依簡章規定取消入學資格。

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