花蓮奇美部落入口木造大門遭白蟻蛀壞 爭取經費重建

奇美部落入口意象大門，將不好的東西擋在外面，如今因老舊拆除已不復見，部落盼政府可補助重建。（資料照，記者花孟璟攝）

花蓮阿美族古部落瑞穗鄉奇美部落在瑞港公路進入部落入口前，可以見到高達15公尺的木造大門，以精美的木雕紋飾向訪客介紹「阿美族文化發源地奇美部落」、「史拉與拿高的子孫歡迎您」，只是隨著時間過去，木料損壞有倒塌之虞，瑞穗鄉公所上月起開拆，部落族人都非常不捨！

部落傳統領袖謝秀雄說，部落入口的木造大門牌樓守護著奇美，部落過去也有驅疫祭（Misalifon），由青年階層負責在部落四處驅除疫病、趕鬼，最後把鬼趕走到部落的大門外面，這個大門有這樣的意義，將不祥之物區隔在部落外面，具有豐富的文化意涵。

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將近20年的部落大門雕刻精美，牌樓上的鋸子、木頭、矛等意象，代表將鬼怪隔離在部落外，當年是行政院水保署花蓮分署補助興建，可惜受到風吹雨打結構老化，造成木材遭白蟻蛀蝕、出現剝落及底座也有螺絲鬆動，恐有倒塌之虞。縣議員林玉芬上月接獲陳情，找鄉公所、縣府現場會勘，由於修復比蓋新的費用還高，決定先拆除。

瑞穗鄉公所在勞動節開始進行拆除作業，吊車在拉倒圖騰木柱時，鐵鍊還不小心斷裂，幸好沒有傷到施工人員。整個柱體被白蟻蛀蝕。

瑞穗鄉奇美村長蔣國雄說，這個大門對部落有文化及歷史意義，先前有一塊木頭突然掉下來，可見結構已經爛掉了，拆除後也希望政府幫部落重新做起來。

林玉芬說，後續的重建工作也請部落盡速召開部落會議，決定新的牌樓雕刻圖案、樣式及材質，她會向縣府、公所爭取編列經費重建。

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