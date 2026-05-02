敬遵媽祖指示！基隆北聖宮捐贈第3輛救護車 守護市民安全

基隆北聖宮今天舉辦媽祖聖誕遶境活動。（記者盧賢秀攝）

慶祝即將到來的媽祖聖誕，基隆市北聖慈善協會與北聖宮今天第三度捐贈救護車給基隆市消防局，副市長邱佩琳與消防局長游家懿一同代表受贈，消防局人員並於海洋廣場現場教民眾做心肺復甦術，共同守護市民的生命。

北聖宮今天舉行天上聖母聖誕千秋祈安遶境活動，停駕在海洋廣場，許多民眾鑽轎底祈求平安。北聖慈善協會與北聖宮同時捐贈1輛救護車給基隆市消防局，這是北聖宮所捐的第3部救護車。

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北聖慈善協會理事長鄭秀卿說，在2010年5月1日媽祖娘娘指示，要給信眾一個功課，要捐贈救護車，他們開始募資捐贈救護車，今年是第3輛，會持續做下去。

邱佩琳與消防局游局長、民政處長呂謦煒親自參與了莊嚴神聖的扶鸞儀式，祈求天上聖母慈悲護佑基隆市運昌隆，更祈願這部新救護車能如媽祖的化身，順利執行每一次救援任務，庇佑前線救護人員與傷病患的平安。

消防局指出，這輛救護車配備十分完善且先進。車內包含生理監視器、攜帶型自動甦醒器、心電圖電極貼片，以及AED（自動體外心臟電擊去顫器）與骨內血管穿刺系統等高階設備。這些精良的器材將能協助第一線救護人員在最短時間內掌握傷病患病情並即時處置，在關鍵時刻為市民多爭取1秒，就多守住一分生命的機會。

基隆北聖慈善協會與北聖宮今天捐贈一輛救護車給消防局。（記者盧賢秀攝）

基隆市消防局在海洋廣場教民眾練習心肺復甦術。（記者盧賢秀攝）

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