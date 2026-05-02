台中出現奇葩停車場！車進得去卻出不來 苦主得知「這原因」呆笑

民眾出場時發現，出入口前竟是公有邊停車格，且已有車輛停放，根本無法開出去。（翻攝自threads）

台中市南屯區文心秀泰百貨附近位於豐偉路的停車場，半小時收費只要10元，有民眾停進去要牽車離開時，竟發現無法開出停車場，原來停車場出入口前，正好是兩格路邊停車格，只要這2個車位被停車，停車場出口就形同被堵住「車根本出不來了」，民眾傻眼自嘲「難怪對面車子停滿滿，這裡一台都沒有！」。

台中市停車管理處調查，該停車場出入口與路邊停車格動線衝突，經查該停車場未領有停車場登記證，屬非法停車場，已派員稽查，將依「停車場法」裁罰業者3000至1萬5000元罰鍰，後續若仍違法營業，將依次開罰至改善為止。

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民眾網路PO文指，逛完商場後到一旁停車場準備牽車離開，卻看到停車場出入口前竟有兩格路邊停車格，都停了車子，駕駛頓時進退兩難，無路可走，呆站在原地，無奈到笑出來；網友也回文真是奇葩停車場。

該停車場位在台中南屯豐偉路，共有32個車位，半小時收費10塊錢，看似很佛心，沒想到卻暗藏陷阱，停了可能就出不去。

交通局指出，市府鼓勵民間業者合法設置停車場，滿足民眾停車需求，後續將輔導業者申請合法登記證，待業者通過審核後，停車場出入口前方的路邊車格也將塗銷，以利民眾出入，市府也將持續評估增設路邊車格，提升整體供給量。

交通局說明，業者在領得停車場登記證後，必須在明顯處設置標準格式告示牌，清楚標示停車場合法登記證號、收費標準、服務專線、投保公共意外責任險等管理資訊，以利民眾辨識，提醒民眾選擇合法停車場，避免影響自身權益。

該停車場停車場出入口與路邊停車格動線衝突，交通局查出為非法停車場。（翻攝自google地圖）

民眾出場時發現，出入口前竟是公有邊停車格，且已有車輛停放，根本無法開出去。（翻攝自threads）

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