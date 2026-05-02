勞動節連假明返工 國道估11處易塞車、北向車流為平日1.3倍

交通部高公局預判3日北部國道路段易壅塞路段，提醒民眾出門前留意避開。（高公局提供）

勞動節連假3天，明（3日）預計出遊民眾須收心返工，交通部高速公路局預估明日國道北向的交通量約平日的1.3倍，約110百萬車公里，並預判有11處路段易壅塞；公路局也預測省道有12處路段在明上午起開始湧現車潮，包含主要幹道、銜接國道及觀光風景區周邊，建議上路前查詢避開。

高公局表示，今連假第2天，下午國道壅塞路段為國1北向竹北-湖口及國5南向南港系統-坪林，其餘路段大致正常。截至下午5點，國道交通量為71百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里。明日收假日，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

請繼續往下閱讀...

高公局預判明日重點壅塞路段，為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9點前出發，中部地區於12點前出發，國5北向用路人建議於9點前出發，以節省寶貴時間。

公路局並預估，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段，明上午起將湧現車潮。如：台64線銜接國3中和交流道東向、台74線銜接國3霧峰路段西向、台18線銜接國3中埔交流道雙向、台86線仁德系統雙向；台61線鳳鼻至香山路段北向、台61線竹南至玄寶大橋路段北向、台61線中彰大橋路段北向、台1線水底寮至楓港北向；台2線及台2乙線關渡至淡水路段雙向、台2線萬里至大武崙路段雙向、台2線福隆路段西向、台9甲線新店至烏來路段南向等。

另外，公路局統計，截至今中午12點，西部國道客運共計行駛2030班次，疏運3萬8209人；東部路線行駛527班次，疏運1萬1225人，目前西部尚有59.44％空位，東部尚有73.68％空位，歡迎民眾至各客運業者網站查詢。

勞動節連假3日將收假，交通部高公局預判中部區域國道易壅塞路段。（高公局提供）

3日為勞動節連假收心返工日，交通部高公局預判南部國道壅塞路段及時間，提醒用路人留意。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法