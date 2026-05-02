台南市長黃偉哲跑花蓮促銷鳳梨 免費試吃吸人潮

台南市府農業局到花蓮促銷鳳梨、綠竹筍等農特產，市長黃偉哲（右三）率領農民到花蓮大遠百擺攤，花蓮市長魏嘉彥（右一）也歡迎台南市如有縣外參訪活動，也能盡量安排到花蓮玩，協助振興花蓮國旅。（記者花孟璟攝）

五一勞動節連假，台南市府農業局為促銷鳳梨等農產品，今將促銷活動拉到花蓮舉行，台南市長黃偉哲更偕同夫人一起出席促銷，黃偉哲端著一盤一盤的鳳梨、綠竹筍大方請民眾試吃，吸引長長排隊人龍，也拉抬許多買氣！花蓮市長魏嘉彥說，歡迎市長到花蓮，更歡迎台南機關參訪旅遊可以多優先安排花蓮，促進觀光。

台南市府農業局勞動節連假3天在花蓮遠百地下一樓麥當勞前，舉辦「花現台南鳳梨好滋味」優質農特展品展售會，帶來新鮮上市的台南金鑽鳳梨，現場還出動自動削皮機，消費者選好鳳梨後當場削皮，回家就能品嘗！

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今天台南市長黃偉哲、市長夫人劉育菁也化身超級推銷員，一起將甜美的台南金鑽鳳梨作成水果沙拉，也把切好的鳳梨、盛產的台南綠竹筍端給現場民眾試吃，還不斷招呼「要吃吃看嗎？很好吃的鳳梨、桂竹筍哦！要先吃筍子再吃鳳梨喔」，讓現場民眾直呼「好吃」。

黃偉哲說，花蓮、台南都是好山好水，台南與花蓮的物產可以互補，特別精心挑選台南好物分享給花蓮消費者，現在正值鳳梨、綠竹筍產季，特別把最新鮮的帶到花蓮，還有花生糖、黑糖、虱目魚丸都是很棒的台南名產，將來也歡迎花蓮好的農產品到台南與消費者見面。

花蓮市長魏嘉彥說，兩年前市長夫人劉育菁曾帶台南香瓜、鳳梨到花蓮展售，記得當天就賣光，可見花蓮人對台南美食及農特產品的喜愛，他去年也帶團拜訪台南市府，希望台南市多多協助振興花蓮國旅，如有團體參訪都很歡迎安排到花蓮！

台南市長黃偉哲（前排中）、夫人劉育菁行銷台南好物，明天還有一天歡迎民眾買好買滿。（記者花孟璟攝）

當季的台南綠竹筍上市，台南市長黃偉哲（左）到花蓮市促銷，親自端上綠竹筍供民眾試吃，不用加美乃滋就很甜。（記者花孟璟攝）

台南市長黃偉哲端出切好的台南金鑽鳳梨給花蓮消費者試吃，大小朋友都說好甜。（記者花孟璟攝）

台南市府農業局帶來台南金鑽鳳梨，吸引花蓮消費者選購。（記者花孟璟攝）

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