台東免費營養午餐再升級 9月開學主菜加值、附餐更豐富

台東縣今年9月新學年度開學起，在免費營養午餐基礎上進一步優化供餐內容。（記者黃明堂翻攝）

台東縣政府為持續提升學童營養攝取與飲食品質，公布「115學年度學校營養午餐價格及食材供應原則規劃」。今年9月新學年度開學起，在免費營養午餐基礎上進一步優化供餐內容，讓孩子吃得更均衡、更安心、吃得更好。

教育處表示，115學年度營養午餐將維持每餐提供1主食、3菜1湯及1附餐供應原則，兼顧營養均衡與餐食多樣性。其中附餐調整為每週供應2次，包含1次水果，另1次由乳品或豆漿、水果或100%果汁等擇一供應，增加學童多元營養。

請繼續往下閱讀...

教育處說明，主菜規劃每週至少安排1次精選餐，提供去骨雞腿排、雞腿排、雞腿、豬排、魚片、鬼頭刀或其他漁產等優質蛋白質食材，提升餐食品質，兼顧飲食變化與在地食材運用，增加學童對營養午餐的接受度與期待感。

教育處進一步指出，為強化校園食品安全管理，115學年度起學校午餐食材將全面提升標準，豬肉及雞肉採用CAS優良農產品，雞蛋全面使用洗選蛋，從源頭落實把關，確保供餐品質安全。

在補助及餐費規劃方面，115學年度起，免費營養午餐補助對象擴及公立國小附設幼兒園與縣立專設幼兒園陪餐導師及教保員，以及私立國中小學生。餐費標準比照臺北市學校營養午餐，自設廚房及中央廚房供餐的國中每餐75元、國小70元；外訂桶餐則為國中80元、國小75元，合理反映供餐成本並維持餐食品質。同時，持續補助自設廚房及中央廚房供餐學校午餐基本燃料費每學期460元，投入經費支持廚工薪資及食材運輸，確保供餐體系運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法