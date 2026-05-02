考前集氣加持 大甲文昌祠上百考生參拜祈福

大甲區公所在市定古蹟大甲文昌祠舉辦考生祈福活動。（記者張軒哲攝）

考季將至，台中市大甲區公所今（2）日在市定古蹟大甲文昌祠舉辦考生祈福活動，副市長鄭照新擔任主祭官，帶領上百名全國各地考生，虔誠參拜文昌帝君及列位先賢先儒，祈求考運亨通、金榜題名。

鄭照新說，求學時，曾由父母陪同到廟宇祈求考試順利，如今身為家長，更能體會父母對孩子學業與成長的關心。他感謝家長帶著關愛陪伴孩子參與祈福，祝福學子在5月到7月各項考試中穩定發揮、沉著應試，一舉奪魁。

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民政局長吳世瑋說，大甲文昌祠為市定古蹟，每逢考季，文昌祠香火鼎盛、人潮絡繹不絕，從神桌前滿載祝福的供品，到祠旁張貼的榜單，都能感受到考生與家長對金榜題名的殷切期盼，展現文昌祠作為學子心靈寄託、地方文風傳承與歷史文化象徵的重要價值。

大甲區長顏金源說，大甲文昌祠建廟迄今近140年，是全台中市唯一由公部門管理的公有寺廟，區公所除每年舉辦考生祈福活動外，祠內也提供光明燈與祈福卡服務，同時培訓地方導覽人員，於假日提供導覽服務，持續活化歷史古蹟，為地方文風注入新動能。

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