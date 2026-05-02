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    首頁 > 生活

    潭子觀光雙亮點！日式校舍5月試營運 古蹟穀倉年底前開放

    2026/05/02 19:19 記者張軒哲／台中報導
    潭子國小日式校舍預計5月底開放。（記者張軒哲攝）

    潭子國小日式校舍預計5月底開放。（記者張軒哲攝）

    台中市歷史建築潭子國小日式校舍與潭子農會穀倉相繼整修完工，兩棟一路之隔的建築已委外籌備，增添潭子觀光亮點。潭子國小日式校舍預計5月底之前試營運，潭子農會穀倉委外廠商展開半年籌備期，最慢年底前營運開放。

    潭子國小日式校舍保留5棟日式建築，格局完整，台中市文化資產處指出，其中1棟獨棟校長宿舍，另4棟則為教職員宿舍，宿舍屋頂鋪設水泥瓦，為和瓦樣式，牆體為編竹夾泥牆，外裝則為雨淋板，屋面構造的防水層採用日治中期前較為普遍的檜木皮，修復工程2019年開工，抽換、整修白蟻侵蝕、腐朽的木構件，補強結構，2021年完成修復。

    好事行銷文創公司指出，潭子國小日式校舍園區5月底前開放，作為歷史場景再造為主軸的低碳觀光、教育文化場所，提供預約參觀、市集活動、場景借用申請，如有興趣進駐的業者，如果符合文化資產規定和使用原則的也歡迎聯繫。

    文資處2024年完成潭子農會穀倉的修復，屋內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗，展現早期建築技術，空間將由農會委託民間機構進駐營運及活化，並結合周邊綠廊帶，成為潭子區的文化綠肺。穀倉主體包含3棟建築，初步規劃為SOHO區、休憩區及餐飲區，戶外區則規劃為舉辦市集空間。

    潭子農會指出，兩處日式建築串起摘星山莊、潭雅神綠園道、潭水亭與寶熊娛樂碼頭觀光工廠，規劃潭子一日遊。

    潭子農會穀倉整修完工，預計年底之前開放營運。（記者張軒哲攝）

    潭子農會穀倉整修完工，預計年底之前開放營運。（記者張軒哲攝）

    潭子農會穀倉具有防潮、防鼠之建築技術，屋內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗。（記者張軒哲攝）

    潭子農會穀倉具有防潮、防鼠之建築技術，屋內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗。（記者張軒哲攝）

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