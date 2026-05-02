義籍修女周寧慧「周姆姆」奉獻新竹幼教服務一甲子 4/29辭世享耆壽90歲

義籍修女周寧慧（中）投入新竹幼教服務奉獻一甲子，獲頒特殊功勳歸化台籍，4/29安詳辭世享耆壽90歲。（李道霖提供）

曾創辦新竹縣芎林鄉第一所幼稚園私立孝愛幼兒園的義大利籍修女周寧慧，一生奉獻幼教工作及弱勢族群一甲子，4月29日安詳辭世，享耆壽90歲。周寧慧修女25歲離開故鄉，搭船1個月才到台灣，因熱愛教育工作，先後在新竹縣芎林鄉、尖石鄉、橫山鄉等偏鄉地區服務，力倡幼兒教育，2017年，時年82歲的義大利籍修女周寧慧，繼裴嘉妮修女後，成為新竹市第2位以特殊功勳歸化我國籍的國民。

主修幼教的周寧慧修女生於1936年，25歲來到台灣學習中文，因熱愛教育工作，先後在新竹市、新竹縣芎林鄉、尖石鄉、橫山鄉等偏鄉地區服務，力倡幼兒教育。1980年接下耶穌肋傷修女會第3任省會長職務，持續為幼兒教育及社會福利奉獻，曾獲頒3次協助辦理幼兒園評鑑表現優異獎。且提倡大單元教學及奧福音樂課程，啟發幼兒學習興趣及教學品質。

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周寧慧修女因對弱勢族群長期付出及貢獻，內政部移民署2012年以「特殊貢獻者」核發其永久居留證（梅花卡），2017年，時年82歲的義大利籍修女周寧慧，更是繼裴嘉妮修女後，成為新竹市第2位以特殊功勳歸化我國籍的國民。當時拿到身分證的她，開心到說不出話來。尤其她在台灣已經56年，台灣早已是她的家，她也用全部的愛，為社會福利繼續奉獻與服務，直至天主召回之日。

在台灣經濟、物資貧乏的年代，周寧慧修女還曾回義大利故鄉幫忙募集學費，為竹市培育無數教育人才；此外，她無微不至的照顧關懷原住民、弱勢家庭及陪伴獨居老人，外界都稱她為「周姆姆」。60年來服務的幼兒超過6000人。她常說「我沒有退休的日子」，只要能為天主工作，為有需要的人服務，就是她這輩子最喜歡的事。

義籍修女周寧慧投入新竹幼教服務奉獻一甲子，獲頒特殊功勳歸化台籍，4/29安詳辭世享耆壽90歲。（李道霖提供）

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