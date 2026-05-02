週日好天氣！白天高溫33度 山區午後有雷雨

氣象署指出，週日各地大多為多雲到晴。（資料照）

週日（3日）天氣多雲到晴為主，不過午後各地山區有短暫雷陣雨，前往山區活動需留意天氣變化。

中央氣象署預報，週日環境逐漸轉為偏東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，只有在花、東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。

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氣溫方面，逐漸感受悶熱，西半部高溫約30至33度，東半部26至28度，中午前後紫外線偏強，應注意防曬並適時補充水分，各地夜間低溫約22至25度。

離島天氣：澎湖多雲時晴，23至27度；金門陰時多雲，19至25度；馬祖多雲時晴，17至23度。

關於下週初天氣預報，天氣風險公司指出，週日夜晚起至下週一受鋒面通過及後續東北季風增強影響，中部以北及東北部地區轉為多雲到陰局部短暫陣雨或雷雨天氣，並有局部較大雨勢發生機會，外出請務必攜帶雨具並注意行車安全，其他地區也局部有短暫陣雨偶有雷雨發生。中部以北及東部地區明顯轉涼，高溫將降至24至26度左右，中南部及東南部地區受影響較小，高溫仍可維持在30度以上。

下週二東北季風減弱，但受華南雲雨區東移影響水氣仍多，西部地區降雨機會仍高，局部有短暫陣雨，其他地區局部有短暫雨發生。氣溫方面北部及東部地區仍較涼。

紫外線指數方面，各地指數都偏高，基隆市高量級，台東縣達危險級，其他地區過量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週日環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週日西半部高溫約30至33度，東半部26至28度，各地夜間低溫約22至25度。（擷取自中央氣象署網站）

週日各地紫外線指數都偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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