兒子車禍胸部以下癱瘓 謝麗香帶著他成為街頭藝人！獲彰縣模範母親

彰化縣長王惠美頒獎表揚模範母親謝麗香，對於她照顧車禍造成胸部以下癱瘓兒子的母愛，非常感佩。（記者劉曉欣攝）

因為12年前的一場意外，讓無敵媽媽謝麗香的兒子，胸部以下全身，癱瘓，打亂兒子退伍後找工作的計畫，謝麗香抹去眼淚，帶著兒子復健，並在彰化縣脊髓損傷協會的幫助下，取得街頭藝人的證照，她就利用假日帶著兒子到鹿港老街，擺攤賣金縷盆景作品，偉大的母愛也獲得今年彰化縣模範母親的表揚。

謝麗香今年55歲，國中畢業就工作分擔家計，很年輕就結婚，並生下3個小孩，為了能夠照顧孩子，決定在自家附近擺小吃攤，可以兼顧工作與母職。

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原本以為等兒子開始工作就可以輕鬆了，次子卻在退伍後沒多久就發生車禍，造成胸部以下全身癱瘓，謝麗香沒有被命運擊倒，帶著兒子在醫院一次次的進行復健，並進入協會，參加金縷藝樹盆景班，取得街頭藝人的證照。

為了讓兒子走出來，謝麗香帶著兒子前進鹿港老街，直接擺攤推銷自己的手作產品，兒子也打起精神，用自己走過人生巨變的親身經歷，成為生命教育講師，讓謝麗香感到欣慰，一切的努力都是值得的。

彰化縣政府今天（2日）在花壇鄉全國麗園大飯店舉辦模範母親表揚大會，縣長王惠美頒獎表揚38位模範母親，包括各鄉鎮市推薦人選，以及社福團體的推薦名單。其中，年紀最大為竹塘鄉100歲的人瑞江詹英。

今年模範母親表揚名單如下：鄭免、林春枝、莊林美鈴、黃素女、許胡清香、張洪秀盆、謝銀、林麗靜、林慶依、陳黃勉、黃洪勝汝、沈陳敏春、張蕭秀子、曹張月嬌、張陳翠華、陳淑勉、江秀蘭、楊王美枝、林張阿年、黃愛甘、謝淑全、李張明華、江楊寶珠、蕭陳麵、楊月時、顏施滿玉、廖翠美、曹許梅、楊梅桂、許彩霞、林寶連、江詹英、彭鄭紅杉、林冠伶、何圭純、詹淑珍、謝麗香，以及張吳阿勉。

彰化縣長王惠美頒獎表揚模範母親謝麗香，對於她照顧車禍造成胸部以下癱瘓兒子的母愛，非常感佩。（記者劉曉欣攝）

彰化縣竹塘鄉百歲人瑞江詹英，獲頒今年的模範母親。（記者劉曉欣攝）

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