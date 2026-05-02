繼台北市後今年第2例 新北7旬男確診漢他病毒

繼台北市出現今年首例漢他病毒症候群病例，新北市1名7旬男性近期因發燒、肌肉痛、腸胃不適等症狀，就醫採檢確診成第2例。老鼠示意圖。（資料照）

繼台北市出現今年首例漢他病毒症候群病例，新北市1名7旬男性近期因發燒、肌肉痛、腸胃不適等症狀，就醫採檢確診成第2例。目前個案已出院，無老鼠接觸史，感染源調查中。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天告訴媒體，針對有個案發生地點，疾管署已督導台北市和新北市衛生局與環保局共同合作，加強個案活動地環境清潔工作。

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曾淑慧表示，除進行捕鼠、滅鼠及採取防鼠（黏鼠板、捕鼠器及捕鼠籠）等工作，並且清理藏匿鼠類（鼠屍、鼠排泄物）環境的清理工作與消毒等相關防治措施。環境部也已督導縣市環保局加強平時的防鼠滅鼠工作。

今年1月間，台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒病例，7旬翁發病8天喪命，住家周邊捕獲2隻老鼠驗出陽性。當時疾管署長羅一鈞指出，這也是民國89年以來，首起漢他病毒死亡個案。

根據疾管署統計，漢他病毒症候群今年共2例，與過去4年同期相同（過去4年1到4月都是2例）。

曾淑慧說明新發生新北個案狀況，70多歲男性，本身有糖尿病等慢性病史。個案3月中起陸續出現發燒伴隨畏寒、喉嚨痛及全身肌肉痠痛、尿量減少、腹瀉及食慾不振等症狀，至醫院急診就醫，經醫院通報採檢確認為漢他病毒症候群。

曾淑慧表示，個案經治療後已於3月30日出院。沒有老鼠接觸史，住家附近也未捕獲老鼠，感染源調查中。

衛福部長石崇良下午出席活動接受媒體聯訪時強調，漢他病毒屬於衛福部持續監測中的重大傳染病，目前來看疫情並沒有波動升溫的情形，「請大家可以放心」。

「不過鼠患的問題還是應該要解決。」石崇良說，因為老鼠不只是漢他病毒，也涉及其他如食物安全問題，應該要中央地方齊心協力，把鼠患問題好好控制，因為對整個公共衛生疾病傳播確實會有影響。

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