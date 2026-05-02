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    首頁 > 生活

    中市人瑞獲頒模範母親 盧秀燕：媽媽是小叮噹、阿信、桶箍

    2026/05/02 16:56 記者張軒哲／台中報導
    北區百歲人瑞叢瑞滋獲選台中市模範母親。（記者張軒哲攝）

    北區百歲人瑞叢瑞滋獲選台中市模範母親。（記者張軒哲攝）

    母親節將至，台中市115年度有逾700名模範母親，其中有2 位高齡百歲人瑞獲獎，其中一名人瑞叢瑞滋今日下午到場受獎，盧秀燕表示，她用小叮噹、阿信、桶箍來形容媽媽，在母親節的前夕，要跟所有的媽媽講「不管在子女的心目中、不管妳的年紀多大，妳就是家裡的女神！」

    盧秀燕說，媽媽像阿信犧牲奉獻、不求回報，家裡大大小小的問題，只要跟媽媽講，媽媽都會想辦法解決，媽媽是小叮噹，無所不能。媽媽是桶箍，家裡能夠排紛解難，能夠團結大家，讓家裡能夠凝聚在一起，讓家裡有一個向心力，不會四分五裂，有媽媽在，家就在。

    北區百歲人瑞叢瑞滋在子女陪同下到會場，她育有6名子女，年輕時除了擔任家管，還勤做家庭手工貼補家用，如今子孫滿堂，但近年膝蓋退化，多數以輪椅代步，她雖行動不便，依舊耳聰目明，仍會閱讀書報，養生之道是養成規律作息，多年來每天睡眠與飲食皆固定時間。

    社會局分享模範母親們的故事，大甲區陳康秀娥女士溫厚善良，養育6名子女以品德為重，深受鄰里敬重。另外，前台中市府衛生局食藥科長陳淑惠也獲選模範母親，她的兒子廖世偉目前擔任台中市農業局科長，廖世偉與妹妹、妹婿一家陪同媽媽受獎，與盧秀燕合影，場面溫馨。

    前台中市府衛生局食藥科長陳淑惠（前排左四）獲選模範母親。（記者張軒哲攝）

    前台中市府衛生局食藥科長陳淑惠（前排左四）獲選模範母親。（記者張軒哲攝）

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