五一連假1.5萬人爆量登島 小琉球航道又見SUP進逼險擦撞

近年小琉球島上獨木舟、SUP遊憩活動興盛。（記者陳彥廷攝）

屏東縣小琉球是近年國旅熱點，昨天連假首日湧進大量人潮，經統計達1.5萬人登島，爆量人潮讓島上民宿一房難求，海面也出現脫序亂象，原來是又有遊客硬是滑過白沙港進出航道，險象環生。

昨天連假首日，小琉球湧入爆量遊客，今天雖然有減少，但早上也有高達4500人左右登島，預計全天將達7000人左右，島上萬頭鑽動，沙灘邊只要有空間就是「下水餃」非常熱鬧。

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人潮多也發生許多脫狀況，近年興盛的SUP與獨木舟運動，因空間不足，從儲放造成海龜上岸產卵不便，再到民眾下水變成像「障礙賽」等亂象，一直與環境有所衝突，尤其近年屢傳有水上遊憩者為完成「環島壯舉」直接在船班行駛前後通過，險象環生。

昨天下午又再發生同樣的事件，讓目擊民眾看得心驚膽跳，原來又有疑似兩艘3人的獨木舟或SUP在「泰富輪」通過前搶著要划過航道差點擦撞，令人捏了一把冷汗。

當地人指出，因為港嘴堤岸過高，交通輪出港難以立即發現航道靠近港嘴處遭水上遊憩游具入侵，加上水上操控不如陸上，慣性影響更大，危險性暴增，不少遊客見狀也大呼「傻眼」，直說「很不應該」。

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