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    首頁 > 生活

    玩「皮克敏」夜闖阿里山林鐵軌道區？腳踏車男慘了 最高噴5萬

    2026/05/02 16:58 記者蔡宗勳／嘉義報導
    民眾騎腳踏車夜闖阿里山林鐵軌道將受罰。（林鐵處提供）

    民眾騎腳踏車夜闖阿里山林鐵軌道將受罰。（林鐵處提供）

    阿里山林業鐵路竹崎鄉水社寮至交力坪段，昨晚有民眾騎腳踏車進入軌道區域，原因疑似是為了玩熱門手機遊戲「皮克敏」，畫面被po上網路，引發各界撻伐。阿里山林鐵處說，該區域夜間仍在進行光纖建置工程，民眾入侵鐵軌影響施工作業及安全，將函請警方依違反鐵路法查處，最高可罰5萬元。

    林鐵處說，光纖建置工程廠商5月1日晚間7點44分夜間施工時，在37.4公里處發現有民眾騎腳踏車進入軌道區域，影響施工作業及人車安全。

    據了解，該民眾疑似為了玩目前相當熱門的手機遊戲「皮克敏」，違規騎腳踏車闖入軌道區，現場人員發現立即上前關切，通報處理。

    林鐵處指出，依據鐵路法第70條規定，騎腳踏車進入軌道區域，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，將函請警方查處。林鐵處提醒，阿里山林鐵除了定期列車，仍有不定期的工程列車、工作台車及測試列車行駛於路線上，籲請民眾遵守規定，以維自身及行車安全。

    民眾騎腳踏車夜闖阿里山林鐵軌道將受罰。（林鐵處提供）

    民眾騎腳踏車夜闖阿里山林鐵軌道將受罰。（林鐵處提供）

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