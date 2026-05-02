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    首頁 > 生活

    探討AI偽造 北科大互動設計系畢展登場

    2026/05/02 16:46 記者林曉雲／台北報導
    北科大互動設計系畢展登場，展現新世代跨域創意。（圖由北科大提供）

    北科大互動設計系畢展登場，展現新世代跨域創意。（圖由北科大提供）

    國立台北科技大學互動設計系畢業展「RRRR」登場，以「黑色泡泡糖」為創作隱喻，象徵設計師在反覆實驗與轉化中，咀嚼出屬於自己的聲音，展覽作品包括以VR恐怖遊戲形式，探討AI偽造時代下的媒體識讀能力等。

    展覽主視覺及「PRY」、「V_V」、「陽光沒有照亮的那一半」、「警戒深宵」與「BRrrd」等5件作品，入圍金點新秀設計獎與青春設計節多項大獎，展現新銳設計實力。

    北科大副校長白敦文表示，畢展不只是學習成果的呈現，更是邁向未來的起點；「RRRR」也不僅是一場展覽，更代表學生突破框架、發出自我聲音的歷程。展覽即日起於北科大展出，並將巡迴台北與高雄，邀請民眾近距離感受新世代設計的創意與能量。

    互動系以「設計背景懂程式、程式背景懂設計」為核心，強調電子資訊、機電工程與藝術人文的跨域整合，讓學生將VR、AR與AI等技術轉化為具人性關懷的互動體驗。除了校內展外，也將前進新一代設計展與放視大賞，持續對外展現成果。

    入圍作品「PRY」以導電纖維打造有聲布料，將觸覺轉化為聲響，引導觀者思考器官買賣的道德界線；「V_V」結合VR與音樂系統，讓使用者在虛擬空間中操控聲音與視覺特效，打造全新演出體驗；「陽光沒有照亮的那一半」運用混合實境，讓體驗者感受閱讀障礙者的困境，提升社會理解。

    此外，「警戒深宵」以VR恐怖遊戲形式，探討AI偽造時代下的媒體識讀能力；「BRrrd」則透過互動裝置模擬鳥類窗擊，喚起對生態與城市發展的反思。

    北科大互動設計系畢展登場，展現新世代跨域創意。（圖由北科大提供）

    北科大互動設計系畢展登場，展現新世代跨域創意。（圖由北科大提供）

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